Documentario

È stato l’uomo che ha incarnato la Juventus come calciatore, capitano, presidente e simbolo assoluto di un’intera epoca. Ora l’epopea sportiva e umana di Giampiero Boniperti approda sul piccolo schermo con “Giampiero Boniperti – L’unica cosa che conta”, la prima opera documentaria autorizzata e prodotta da Sky Sport in collaborazione con Sky Documentaries e realizzata insieme alla famiglia, disponibile anche in streaming su NOW e on demand. Il progetto editoriale a più dimensioni si sviluppa in un doppio appuntamento televisivo. Il primo atto è fissato per sabato 19 dicembre alle 22.45, subito dopo il triplice fischio di Juventus-Roma, con un docu-film monografico in onda su Sky Sport Uno e Sky Documentaries che racchiude parte dei capitoli successivi. Il racconto proseguirà poi da venerdì 15 gennaio con una docu-serie corale in sette puntate (due episodi ogni venerdì fino al 5 febbraio), arricchita da contenuti esclusivi su SkySport.it e sui canali social dell’emittente.Concepito per capitoli tematici, il racconto intreccia preziosi filmati d’archivio giornalistici a documenti privati mai mostrati prima. A tracciare il ritratto più intimo ed emozionante del campione sono i figli Gianpaolo, Federica e Alessandro. «La Juve non era solo la squadra del suo cuore, era il suo cuore», ricorda Federica, spiegando come in casa fosse impossibile distinguere il padre dal presidente, tanta era la passione riversata nel proprio lavoro e trasmessa ai suoi cari.Dalla sfera familiare si passa al campo e alla scrivania, ripercorrendo una carriera dirigenziale leggendaria, coronata da nove scudetti, due Coppe Italia, una Coppa UEFA, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa UEFA, una Coppa dei Campioni e una Coppa Intercontinentale. A testimoniare la caratura del manager sono i suoi campioni. Marco Tardelli e Antonio Cabrini ne ricordano carattere e valori divenuti DNA bianconero, mentre Michel Platini – intervistato nell’ufficio di Boniperti – ne esalta lo stile: «È la bandiera eterna della Juve, un manager diventato tra i migliori al mondo. Ho imparato da lui come gestire le persone».L’ascesa del ragazzo di Barengo fino ai vertici del pallone italiano è analizzata dalle firme del giornalismo come Roberto Beccantini, Marco Bernardini e Tony Damascelli, che definisce Boniperti «poesia, romanzo e storia». Uno snodo cruciale è infine il legame con gli Agnelli. Giovanni Minoli rievoca il rapporto con l’Avvocato e la leadership mostrata nei momenti bui, come la tragedia dell’Heysel, quando Boniperti non avrebbe voluto giocare. Un filo invisibile che attraversa le generazioni, dalla presidenza di Umberto Agnelli fino all’intervento di John Elkann al J-Museum, a testimonianza di una memoria ancora viva.Ideato da Federico Ferri con Omar Schillaci, il progetto porta la firma autoriale di Sara Cometti, la regia di Leopoldo Muti, la collaborazione editoriale di Valentina Campus e il contributo di Tony Damascelli.