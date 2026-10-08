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Ascolti tv, Tale e Quale Show stacca La Ruota dei Campioni. Cala Chi l’ha visto?

di Marco Zonetti
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Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono, in prima serata su Rai1, la vittoria di Tale e Quale Show: dopo la presentazione, già a 3.351.000 spettatori e al 17,8%, il programma si stabilizza infatti a 2.938.000 e al 21,8% di share, e nessuno lo ferma. Prova a restargli dietro Canale5, dove La Ruota dei Campioni, lanciata da Gira La Ruota dei Campioni (3.615.000, 18,9%), piazza una prima parte da 3.971.000 spettatori e il 20,5%, per poi scendere a 1.990.000 e al 17,7% nella seconda. Notte fonda per Rai2, dove Patù – La Passione delle Idee si ferma a 155.000 spettatori e all’1,5%, dopo una lunghissima presentazione che ne aveva attirati 259.000 (1,4%). Italia1 si consola con Greenland: 812.000 spettatori e un 5,2% che fa comodo. Su Rai3 Chi l’ha Visto? sale dal 4,5% della presentazione (882.000) al 6,4% con 945.000 spettatori, mentre su Rete4 È Sempre Cartabianca risale dal 2,9% (563.000) al 4,5% con 533.000. Bel risultato per La7: Una Giornata Particolare sfonda quota un milione, con 1.052.000 spettatori e il 6,6%. Più in basso Tv8, dove 4 Ristoranti cucina 345.000 spettatori e il 2,5%, e il Nove, con Marta e Gianluca – Io e Gianlu a 332.000 e al 2,1%. Sul fronte tematico spicca RealTime con Matrimonio a Prima Vista Italia: 603.000 spettatori e il 3,4%. Poi The King’s Man – Le origini su 20 (373.000, 2,2%), Non siamo soli su Rai4 (370.000, 2%), Poliziotto superpiù su Cine34 (308.000, 1,7%), Flight su Iris (300.000, 1,9%) e Palermo-Milano – Solo andata su RaiMovie (253.000, 1,4%).

In Access Prime Time, su Rai1, Affari Tuoi vola a 4.536.000 spettatori e al 23%, dopo Cinque Minuti che ne aveva già portati 3.628.000 (19,4%). Dietro, un bel pezzo di strada. Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.552.000 spettatori (7,9%) e Il Cavallo e la Torre ne attira 1.103.000 (5,9%), mentre su La7 Otto e Mezzo si prende il 7,9% con 1.562.000 spettatori. Su Rete4 4 di Sera parte forte, a 1.065.000 spettatori e al 5,6%, e poi cala a 872.000 e al 4,4%; su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.076.000 spettatori (5,5%). Testa a testa al 3% tra Tv8 e Nove: Foodish arriva a 587.000 spettatori, Cash or Trash – Chi Offre di Più? si ferma a 579.000. Su Rai2 Tg2 Post chiude con 442.000 spettatori e il 2,2%, mentre su RealTime Casa a Prima Vista fa 660.000 spettatori e il 3,4%.

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