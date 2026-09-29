Ascolti tv, in sette milioni per Turchia-Italia. Bene Giletti con il caso Garlasco

Ascolti tv

La Nazionale di Roberto Mancini era impegnata in Nations League

Gli ascolti del lunedì televisivo evidenziano una serata a senso unico: Rai1 stravince con la Nazionale, con Turchia-Italia di Nations League che fa il pieno di 7.380.000 spettatori e uno straordinario 36.4% di share. Tutto il resto del palinsesto resta a distanza siderale, a partire da Canale5, dove Grande Fratello Vip si accontenta di 1.826.000 spettatori e il 16.6%.

Bene Rai3, con Lo Stato delle Cose che arriva a 1.093.000 spettatori e l’8%. Testa a testa tra Rai2 e Italia1: La ragazza del mare ferma l’asticella a 942.000 spettatori (5.6%), Jack Reacher – La prova decisiva a 924.000 (5.7%). Più indietro Rete4, con Quarta Repubblica a 652.000 spettatori (5.4%), e La7, dove La Torre di Babele si ferma a 622.000 spettatori e il 3.3%. Il Nove con Little Big Italy conta 549.000 spettatori (3.1%), mentre chiude la classifica Tv8: The Wedding Planner – Prima o poi mi sposo si ferma a 296.000 spettatori, l’1.9%.

Anche nell’access la sfida è tutta di Canale5: La Ruota della Fortuna sale a 4.356.000 spettatori e al 20.7%, dopo il 18.9% (3.768.000 spettatori) messo a segno da Gira La Ruota della Fortuna. Bene La7, con Otto e Mezzo che porta a casa 1.331.000 spettatori e il 6.2%. Rai3 gioca su due fronti: Un Posto al Sole conquista 1.504.000 spettatori (7.1%), Il Cavallo e la Torre si ferma a 1.060.000 (5.4%).

Su Rete4 4 di Sera scende dai 1.021.000 spettatori e il 5.1% della prima parte ai 810.000 e il 3.8% della seconda. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raccoglie 892.000 spettatori (4.3%). Chiudono la serata il Nove, con Cash or Trash – Chi Offre di Più? a 459.000 spettatori (2.2%), Rai2 con TG2 Post a 476.000 (2.2%) e Tv8, dove Foodish arriva a 386.000 spettatori e l’1.9%.