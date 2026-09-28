Taylor Swift e Madonna dominano gli Mtv Video Music Awards

Los Angeles

Taylor Swift conquista il premio più ambito agli MTV Video Music Awards 2026: il suo “The Fate of Ophelia” è stato eletto Video of the Year nella cerimonia andata in scena al Peacock Theater di Los Angeles. La cantante ha inoltre ricevuto l’inedito Artist Director Honors, riconoscimento dedicato al contributo degli artisti alla narrazione attraverso i videoclip.

A dominare la serata è stata Madonna che ha raccolto 7 premi, tra cui quello di Artist of the Year, Best Dance e Best Collaboration per “Bring your love” con Sabrina Carpenter.

Tra gli altri premi spiccano quello ai BTS per Song of the Year con “Swim” e Best K-Pop, a Lisa per Best Pop con “Dream” e a Sienna Spiro, premiata come Best New Artist. Bad Bunny ha vinto il Best Latin con “NUEVAYoL”, mentre Olivia Rodrigo si è aggiudicata il Best Alternative.

Condotta da Snoop Dogg, la serata ha visto anche la consegna del Video Vanguard Award ai Nirvana. Tra le esibizioni e gli omaggi, il tributo a Dolly Parton affidato a Kacey Musgraves e quello a George Michael con RAYE, Teddy Swims e SOMBR.