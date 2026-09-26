Fiorello torna a sorpresa su Rai1: bomba social imitando Brad Pitt

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La nuova trasmissione dovrebbe partire non prima della seconda metà di ottobre

Nessuna conferenza stampa o comunicato, ma solo un semplice video pubblicato sui social, ovviamente a modo suo, imitando Brad Pitt in una recente pubblicità in cui rimane per tutto il tempo in silenzio. Fiorello torna “prossimamente” su Rai1, unica informazione essenziale di un ritorno al momento avvolto nel mistero. Non si conosce il format, né la collocazione all’interno del palinsesto.

L’unica certezza è che “La Pennicanza”, il programma di Radio2 condotto insieme a Fabrizio Biggio, non andrà in soffitta per far posto al nuovo progetto, che segna il ritorno dello showman sulla rete ammiraglia a quindici anni da “Il più grande spettacolo dopo il weekend”, che nel 2011 ottenne un grande successo di pubblico.

Per quanto riguarda la tempistica, secondo quanto si apprende, la nuova trasmissione dovrebbe partire non prima della seconda metà di ottobre, giorni in cui Fiore è atteso come ospite da Bruno Vespa a “Cinque Minuti”.

Il promo in cui lo showman siciliano ha annunciato il suo ritorno in tv è muto, eccezion fatta per la voce femminile fuoricampo: “Questo non è Brad Pitt. Ora che abbiamo la vostra attenzione...” che introduce il protagonista del video, sorridente nonostante il look dark con un giubbotto di pelle scuro.

Fiorello rimane in silenzio, con lo sguardo fisso verso la telecamera, mentre imita l’attore hollywoodiano prima che compaia la scritta “prossimamente su Rai1”, che ha infiammato fan e appassionati, scatenando al tempo stesso rumors e domande sul nuovo programma.

Un post che in poco più di cinque ore ha superato i 2000 commenti, tra cui quelli di molti vip e dello stesso Biggio, che augura enigmaticamente “in bocca al lupo” al suo compagno di battute e siparietti.

Il diretto interessato, per ora, tace. Ma il suo atteso ritorno su Rai1 adesso è una certezza.