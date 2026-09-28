Ascolti Tv: “Il mio nome è Carlo” triplica “Lo sposo indeciso”. Bene “Le Iene” e “Presa diretta”

Ascolti tv

Chi ha vinto la gara degli ascolti della domenica sera? Non ci sono dubbi: Canale5, con Il mio nome è Carlo che porta a casa quasi il 30% (29.6%) e 4.269.000 spettatori. Molto più indietro Rai1, dove Lo sposo indeciso interessa 1.633.000 persone, pari al 10.8%.

Sul podio delle reti generaliste sale anche Italia1: Le Iene presentano: Inside incolla davanti allo schermo 746.000 spettatori (7.4%). Su Rai3 la serata si costruisce a tappe. Si parte con Presadiretta Open (757.000 spettatori, 4.3%), si passa alla presentazione (854.000, 4.6%) e si arriva a Presadiretta, che tocca 1.102.000 spettatori e il 6.6%. Il dopo-programma, Presadiretta Più, tiene 812.000 spettatori con il 5.9%.

Più giù, su Rete4 Fuori dal Coro totalizza 570.000 spettatori (5.1%), mentre su Tv8 la sfida di Nations League Norvegia-Portogallo richiama 832.000 appassionati, il 4.8%. La Rai2 della Domenica Sportiva arriva a 430.000 spettatori (3.1%) e sul Nove la replica di Ornella Senza Fine ne raduna 396.000, con lo stesso 3.1%. Fanalino di coda La7: Il collezionista di ossa si ferma a 276.000 spettatori e al 2%.

L’access prime time è una sfida a due tra Canale5 e Rai1. Su Canale5 La Ruota della Fortuna vola a 4.295.000 spettatori e al 23.7%, dopo il 19.1% (3.251.000 spettatori) di Gira La Ruota della Fortuna. Su Rai1 Affari Tuoi risponde con 3.820.000 spettatori e il 21.1%.

Tutte le altre reti restano lontane. Su La7 In Onda parte da 1.056.000 spettatori (5.9%) e scende a 842.000 (4.6%) con In Onda Prima Serata. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine si ferma a 879.000 spettatori, il 5%. Su Rete4 Realpolitik passa dal 4.3% (734.000 spettatori) della prima parte al 3.3% (607.000) della seconda. Chiude il Nove con Little Big Italy, scelto da 518.000 spettatori (2.9%).