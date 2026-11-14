Torpignattara, ucciso con una forbice: “Lite per 20 euro”. Caccia al killer

degrado e violenza

La vittima è un marocchino di 44 anni. Testimoni hanno descritto l’aggressore

Omicidio nella notte a Roma, nel quartiere di Tor Pignattara. Un uomo di 44 anni, cittadino marocchino, è morto dopo essere stato aggredito in strada. Alla base una lite forse per un debito di 20 euro. L’allarme è scattato intorno alle 23, quando alcuni passanti hanno fermato una pattuglia della Polizia Locale tra via di Acqua Bullicante e via di Torpignattara, segnalando la presenza di una persona gravemente ferita a terra.

Gli agenti del V Gruppo Prenestino sono intervenuti all’altezza del civico 37 di via di Torpignattara. Sul posto era già presente il personale del 118, che ha tentato di rianimare l’uomo senza riuscire a salvargli la vita.

La Polizia Locale ha delimitato l’area e chiuso la strada al traffico, avviando i primi accertamenti e cercando testimoni. Gli agenti hanno anche assistito la compagna della vittima, una donna italiana di 31 anni, che si trovava in stato di forte agitazione e che è stata accompagnata in un luogo protetto per essere ascoltata.

L’arma del delitto

Durante i primi rilievi sono stati trovati alcuni indumenti abbandonati con tracce di sangue e l’arma utilizzata per l’aggressione: un paio di forbici da cucina con una lama di circa 20 centimetri, recuperate in un’aiuola tra via di Torpignattara e via Francesco Baracca.

Caccia al killer

Le testimonianze raccolte e la descrizione dell’aggressore, che si è dato alla fuga, sono state trasmesse alla Sezione Omicidi della Squadra Mobile della Questura di Roma, che conduce le indagini per ricostruire la dinamica dell’omicidio e identificare il responsabile.