Spin Time, concessione fuori «tempo massimo»

Esquilino Rocca (FdI): «Il 1° novembre dovevano smontare». E sulle spese per gli ex occupanti la Lega va in procura

Cinque giorni di «buco» tra un'autorizzazione e l'altra per i gazebo ma nessuno se ne è accorto

Cinque giorni di «buco» tra un’autorizzazione e l’altra rilasciate dal Municipio I agli attivisti di Spin Time per i gazebo montati davanti all’ex palazzo occupato in via di Santa Croce in Gerusalemme. In quei cinque giorni, tra il 1° e il 5 novembre scorsi, i gazebo non risultano essere stati smontati, tanto che i residenti hanno cominciato a fare domande alle istituzioni (così come Il Tempo, che il 4 novembre ha chiesto lumi al Campidoglio). Non solo: la richiesta di rinnovo della concessione di suolo pubblico è stata presentata da Spin Time il 5 novembre, quando la precedente autorizzazione era scaduta da un pezzo. La circostanza è emersa grazie alla richiesta di informazioni agli uffici municipali fatta dal consigliere capitolino Federico Rocca (FdI).

Mercoledì infatti gli sono state trasmesse le ultime «Osp» concesse: quella scaduta il 31 ottobre per tre gazebo e l’ultima, rilasciata venerdì scorso, per due gazebo in cui svolgere attività sociali fino al 30 novembre prossimo. C’è poi un dettaglio: per la concessione di 30 giorni scaduta a ottobre Spin Time ha dovuto pagare quasi 700 euro di Cosap mentre per la nuova concessione, con un gazebo in meno, gliene sono stati chiesti 455. E per i cinque giorni «plus», senza autorizzazioni in vigore, che si fa? La concessione del 6 novembre non ne fa menzione. Ma se il «buco» temporale non sembra essere stato considerato dalle autorità, lo hanno notato i residenti, che oltretutto faticano a capire la giustificazione di queste continue autorizzazioni per i gazebo.

Se le «famiglie fragili» (circa 350 ex occupanti abusivi) sono state sistemate in albergo, a spese del Comune, e avranno presto una casa popolare, come promesso dal sindaco in persona, a che servono questi gazebo e per quanto ancora verranno autorizzati? Una domanda che si pongono anche quei cittadini, imprenditori e non, che per ottenere il suolo pubblico impiegano ben più delle 24 ore servite allo Spin Time, senza contare le multe in cui incorre chi viene sorpreso a non rispettare le licenze ricevute. «Il 1° novembre avrebbero dovuto smontare - sottolinea Federico Rocca, che parla di «trattamento di favore» concesso dall’Amministrazione agli attivisti - Invece hanno fatto la domanda il 5, neanche si sono preoccupati di chiedere il rinnovo prima del 31 ottobre, cosa che farebbe ogni normale cittadino che ha una scadenza».

Intanto, mentre l’Esquilino si tiene i gazebo, mercoledì il capogruppo della Lega Fabrizio Santori ha depositato a un esposto in procura sulle spese sostenute dal Campidoglio per lo Spin Time dall’incendio nel palazzo il 29 luglio scorso e fino ad oggi. Santori segnala un «possibile danno erariale», visto che il Comune «ha stanziato ben 2.066.000 euro mediante prelievo dal fondo di riserva» per spese non prevedibili, tra assistenza alloggiativa in strutture ricettive, pasti (visto che la scorsa estate gli ex occupanti si sono accampati settimane per strada), trasporto scolastico, straordinari del personale comunale, pulizie e supporto dei Servizi sociali.

Nell’esposto Santori evidenzia anche la spesa di 56.016,39 euro in «servizio di trasloco», per spostare gli arredi dal palazzo sgomberato alle nuove sistemazioni proposte agli occupanti. «Una prestazione straordinaria - scrive il leghista alla procura - che non risulterebbe ordinariamente riconosciuta né garantita agli altri cittadini bisognosi o agli assegnatari di alloggi Erp in condizioni di fragilità economica».Riproduzione riservata