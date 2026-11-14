Case popolari, sette su dieci agli abusivi

Paradosso Capitale

Secondo la Caritas così si alimenta il racket degli alloggi. Eppure la Diocesi difende Spin Time

Il sempre prezioso Rapporto della Caritas sulla povertà, colmo di dati utili a inquadrare il contesto socio-economico della Città eterna, quest’anno tra gli altri ne fornisce uno in grado di far cadere alibi e narrazioni buonistiche sul tema della casa (citofonare Campidoglio, ma in generale alla sinistra romana). «I dati - si legge a pagina 21 - evidenziano che il 68% delle assegnazioni a Roma (di case popolari, ndr) è derivato da sanatorie per occupanti abusivi, alimentando un vero e proprio racket in grado di vendere le chiavi degli alloggi a cifre comprese tra i 5.000 e i 15.000 euro». Esiste quindi, secondo la Caritas romana, un rapporto di causa-effetto: più case popolari vengono consegnate a chi ha occupato, più cresce il racket degli immobili, che del resto fa leva sui bisogni dei disperati e ne trae vantaggio.

A questo punto però non possiamo non rilevare un’incongruenza tra quanto è scritto nei documenti e la determinazione con cui la scorsa estate la Diocesi di Roma, nella persona del vicario generale, monsignor Baldassarre Reina (che ieri ha presentato il Rapporto), ha difeso gli ex occupanti abusivi di Spin Time. Dopo lo sgombero del centro sociale all’Esquilino, occupato 13 anni prima dai «movimenti» per la casa, dal 29 luglio in poi è stata costante la presenza del cardinale vicario nei tavoli in Prefettura in cui il Comune ha cercato di convincere il fondo immobiliare Investire Sgr a far rientrare gli abusivi nell’edificio, peraltro danneggiato da un incendio. Quella trattativa è fallita ma l’esito della vicenda Spin Time sembra ricalcare la dinamica denunciata proprio dalla Caritas: agli oltre 350 ex abusivi il sindaco Roberto Gualtieri ha promesso una casa popolare «entro sei mesi». E le famiglie che aspettano in graduatoria? «Al 30 giugno 2025 - si legge nel Rapporto Caritas - il Comune di Roma registrava oltre 17.074 domande ammesse per l’assegnazione di case popolari. Questo dopo che, tra il 2022 e il 2025, le case assegnate siano state 1.234 (una media di 308 all’anno)». Circa 840 case, quindi, sarebbero andate a ex abusivi e meno di 400 a tutti gli altri, che oltre a dover aspettare il proprio turno per anni incontrano ostacoli di ogni tipo per entrare in lista: «l’eccesso di rigidità amministrativa - scrive la Caritas - ha portato a scartare oltre 2.600 famiglie aventi diritto per meri errori formali».

Questa «inefficienza istituzionale ha storicamente lasciato un pericoloso spazio all’illegalità». Ecco spiegata la genesi del racket. Ed è forse anche alla luce di questi dati che andrebbero letti i numeri dell’emergenza abitativa che affligge la Città eterna: 1.516 sfratti eseguiti nel 2025, oltre la metà per morosità incolpevole; la «grave deprivazione abitativa» che per la Caritas «coinvolge il 7,6% della popolazione»; la altrettanto grave situazione di bilancio dell’Ater, a cui il Comune (che assegna le case) chiede 60 milioni all’anno di Imu, come se le case popolari fossero seconde case. «Mi auguro che la presentazione di questo rapporto - ha commentato ieri monsignor Reina - ci faccia avere un sobbalzo di dignità per la nostra città, per la nostra regione e per la dignità dei poveri nei quali c’è Cristo». Ci uniamo a questo auspicio.Riproduzione riservata