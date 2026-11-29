choc in piazza

Al corteo femminista cori sulla morte del coniuge del Ministro della Famiglia. Centro storico paralizzato, traffico in tilt

«Roccella ce l’ha insegnato, gettarlo nel lago non è reato». Il coro rimbalza rabbioso tra i palazzi, uno sfregio urlato da una frangia del movimento «Non Una di Meno» che ieri ha sfilato in corteo per il centro di Roma. Bersaglio, il ministro della Famiglia Eugenia Roccella. Oggetto dello scherno, il marito, morto lo scorso 27 giugno nel lago di Vico. È il momento più duro di una giornata che ieri ha assaltato la città con una «marea fucsia», come il movimento chiama il corteo transfemminista.

A pochi giorni dal 25 novembre, giornata per la lotta alla violenza contro le donne, migliaia di persone hanno sfilato da piazza della Repubblica a piazzale Ostiense. Fumogeni, musica e strade bloccate, con il centro in mano al corteo che ha mischiato rabbia e festa.

La partenza è stata alle 14.30, dietro il camion rosso che ha aperto le fila del corteo. Alle sue spalle centinaia di cartelli: «Solo sì è sì», «Il mio no è non è l’inizio di una trattativa», «Libera di spogliarsi, libera di velarsi». E poi ancora: «Stipendi bassi, lavoro di cura, la donna si ribella non ha più paura».

In piazza dell’Esquilino la lunga serpentina si è fermata per qualche minuto e le chiavi tenute in mano e agitate dai manifestanti hanno risuonato «in segno di libertà». A spiegare il gesto è un’operatrice di un centro antiviolenza di Roma: «Le chiavi di casa sono il simbolo della nostra pretesa di farci spazio, di attraversare la città e fare rumore. Queste sono le chiavi delle nostre case, dei centri antiviolenza, dei centri rifugio che non abbiamo. Con queste pretendiamo autonomia economica e un reddito di autodeterminazione».

La marcia è poi continuata, tra turisti e famiglie incuriositi e stupiti. Tantissimi i giovani. Il passo è lento, la musica non si ferma mai e si canta e si balla. Il fiume fucsia blocca via Cavour, via dei Fori Imperiali, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna. Imbocca viale Aventino e arriva alla piramide di Caio Cestio, a piazzale Ostiense, dove la manifestazione finisce.

Il messaggio al governo è un uno: «Odiano la vita, chiedono più figli per la nazione. Spazziamoli via con la marea». Il movimento spiega: «Ci chiedono più figli, ma ci restituiscono lavori da fame e solitudine e ci scaricano addosso il peso di un welfare massacrato. Odiano l’infanzia e per questo vietano l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole». Poi l’accusa: «Si accaniscono contro gli adolescenti che si organizzano per reclamare futuro e costruiscono ad hoc la figura dei maranza come nemico pubblico numero uno». Tra la folla spunta anche un cartello: «Più sicurezza, meno polizia».

All’altezza dei Fori Imperiali, su via Cavour, un gruppo di manifestanti srotola dai muraglioni di piazza San Francesco di Paolo un lungo striscione rosso: «Dov’è Rahel? Il vostro silenzio la nostra rabbia». È per Rahel Gebrezgi Mengesha,studentessa etiope di 28 anni, scomparsa dal 19 ottobre dal campus dell’Università della Calabria, ad Arcavacata di Rende, in provincia di Cosenza.

L’ultimo azione del movimento è stata fatta davanti alla sede della Fao in viale Aventino. Un gesto rapido, la vernice fucsia usata per scrivere una grande scritta: «Affamate di tutto».

Lungo il corteo dall’impianto stereo del camion sono risuonate le parole della poetessa peruviana Cristina Torre Cáceres, «Se domani non torno», un testo nato per affrontare il tema della violenza di genere. «Se domani sono io, se domani non torno, mamma, distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l’ultima». Parole che il corteo si è portato dietro dall’inizio fino alla fine, quando si è concluso nella serata a piazzale Ostiense. lasciando la possibilità ai romani di tornare a casa.

Riproduzione riservata