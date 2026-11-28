La sanità che cambia

Al via da gennaio in cinque ospedali la sperimentazione della Regione per ridurre le attese

Novità in vista per cinque Pronto soccorso di Roma e provincia, nei quali dal 2027 è prevista l’introduzione dell’inedita figura del fisioterapista. Dal primo gennaio, infatti, partirà il «progetto sperimentale di 12 mesi che introduce un modello organizzativo e assistenziale innovativo: prevede la figura professionale del fisioterapista in Pronto soccorso pilota, integrando il team dell’emergenza-urgenza», scrive la Regione Lazio. La quale ha per ora previsto questa novità nei Ps di Umberto I, Pertini, Sant’Eugenio, Grassi di Ostia e Colombo di Velletri. Nei quali questo progetto, il «Fisio-PS», durerà un intero anno «con avvio previsto a decorrere dal 1° gennaio 2027». Toccherà al Policlinico Umberto I svolgere la funzione di «Coordinamento scientifico, assicurando omogeneità metodologica dei protocolli operativi, del set informativo e del sistema di monitoraggio».

Con un supporto formativo congiunto «in collaborazione con l’Ordine Regionale dei Fisioterapisti del Lazio per il personale coinvolto sul protocollo di sperimentazione». Un progetto pensato per «fornire un maggior supporto nei Pronto soccorso- scrive la Regione- per garantire un’assistenza specializzata al cittadino». Anche perché «negli ultimi anni, il sovraffollamento dei Pronto soccorso è divenuto un fenomeno strutturale, aggravato dall’aumento degli accessi, una quota significativa dei quali riguarda condizioni a bassa e media complessità, in particolare di natura muscoloscheletrica, vestibolare e legata alla mobilità», sottolinea la Regione. Tant’è che nel Lazio lo scorso anno gli accessi di quasi tre pazienti su 10 in Pronto soccorso sono stati «caratterizzati da problemi principali riconducibili a problema/dolore muscolo-scheletrico e trauma e ferite». Nel 2025 ha riguardato «circa il 28% degli accessi dei pazienti adulti e, di questi, circa il 51% viene classificato con un codice di priorità 4 o 5», quantifica la Regione. La quale ha ora deciso di mutuare nel Lazio i modelli internazionali che hanno mostrato come «l’impiego della figura del fisioterapista in Pronto soccorso, in ruoli strutturati e integrati nei team multidisciplinari, possa contribuire a ridurre i tempi di permanenza, migliorare la presa in carico precoce dei pazienti e ottimizzare l’allocazione delle risorse. Tali esperienze hanno dimostrato, in particolare, un miglioramento della gestione dei disturbi muscoloscheletrici e un’agevolazione nella dimissione sicura dei pazienti anziani».

Lo scorso anno nei Pronto soccorso del Lazio è stata infatti registrata un’alta «percentuale di ricovero pari al 29,2% nei pazienti con età superiore a 75 anni e al 19,6% nella fascia di età compresa tra 65 e 74 anni. Tale fenomeno riflette l’impatto crescente della multimorbilità, della fragilità e della non autosufficienza sulla domanda sanitaria regionale». E infatti la popolazione «anziana rappresenta una quota rilevante dell’attività ospedaliera regionale: quasi il 50% dei ricoveri ordinari per acuti riguarda soggetti di età pari o superiore a 65 anni e oltre il 31% interessa persone di età superiore a 75 anni».

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