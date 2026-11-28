Conoscere il carcere per capire il carcere. Portare ciò che accade in una cella, paure, consuetudini, confronti, riflessioni e speranze, fuori da quelle mura. Far diventare quel posto meno oscuro alla società esterna e contribuire così a demolire quei luoghi comuni che la realtà carceraria continua a ispirare.

Nella solenne cornice della sala San Pio X di via della Conciliazione a Roma, venerdì 27 novembre è stato presentato “Libere Bolle”, un podcast nato dall’interno di un progetto etico e umano che prende vita tra le pareti della Casa Circondariale di Rebibbia Nuovo Complesso e la III Casa di Rebibbia. Promosso dall’Associazione Retrosguardi - ODV, “Uno spazio etico… oltre il carcere” rappresenta un impegno concreto nel riconoscere e restituire la dignità alle persone detenute, che troppo spesso rischiano di essere ridotte soltanto a un numero o a un reato.

Alla base di questo progetto c’è una convinzione profonda: nessuno può essere definito solo dalla propria condizione detentiva. Ognuno è fatto di relazioni, fragilità, sogni e possibilità di futuro. È proprio con questo spirito che è nato il gruppo Libere Bolle, composto da diciannove persone detenute che, attraverso un percorso di confronto e crescita, hanno iniziato a raccontarsi.

Dall’esperienza teatrale “Il Tunnel dei Sogni”, rappresentata al Teatro Libero di Rebibbia e successivamente alla LUMSA, è poi scaturita la naturale evoluzione in formato podcast. Questa nuova forma di racconto, voluta da Radio Vaticana - Vatican News, non è solo una continuazione del lavoro di ascolto e restituzione, ma un ponte simbolico e reale che supera i muri fisici del carcere per entrare nel cuore della società.

Attraverso le storie narrate nel podcast, si affrontano temi profondi e attuali: la vita quotidiana in carcere, il lavoro, lo sport, l’arte, la speranza, la dignità e la prospettiva del fine pena. Un racconto che rinuncia a qualsiasi forma di stigmatizzazione e che restituisce alla comunità uno sguardo umano e consapevole, capace di ridare voce e volto a chi troppo spesso viene dimenticato.

A chiudere il cerchio di questa iniziativa, il laboratorio di presepi, piccole opere d’arte che prendono forma dentro i muri di Rebibbia grazie alle mani attente di Gennaro, Mario e Marco. Qui nascono creazioni uniche, come la scena sacra racchiusa dentro il corpo trasparente di una chitarra. Lavori carichi di un significato, sottolineato anche dalle parole del Maestro Franco Mussida, chitarrista e cofondatore della PFM, che ricorda come l’arte in carcere non sia evasione ma espressione vera di ciò che si ha dentro.

In sala ad applaudire quella che più di una “presentazione” è apparsa una “festa” per il clima positivo e l’empatia respirata, c’erano, tra gli altri, la presidente del Tribunale di Sorveglianza di. Roma Marina Finiti, Giuseppe Cangemi vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Teresa Mascolo direttrice della Casa Circondariale di Rebibbia Nuovo Complesso, il nuovo Garante dei diritti dei detenuti Marco Daniele Clarke in una simbolica staffetta con il suo predecessore Stefano Anastasia, presente anche lui all’evento e il provveditore regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per Lazio, Abruzzo e Molise Giacinto Siciliano, che ha definito incredibile il cammino compiuto dalla compagnia Libere Bolle, ringraziando tutti coloro che hanno reso possibile questo sogno di riscatto e umanità.

Con le luci soffuse e il silenzio rispettoso, la serata si è chiusa sulle note di “Meravigliosamente”, canzone scritta da Marco e interpretata dal gruppo Libere Bolle insieme ai maestri Mussida e Armieri, un canto corale che è un inno alla speranza, al cambiamento e alla possibilità di un futuro reale