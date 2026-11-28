le indagini

Ha un’età apparente compresa tra i 20 e i 30 anni

Giallo a Roma. Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15, i Carabinieri della Stazione di Roma Prima Porta sono intervenuti in un’area rurale situata in via Tiberina, all’altezza del civico 58, a seguito della chiamata di un passante. Lungo una strada sterrata è stato rinvenuto il corpo privo di vita di una donna, di colore, non ancora identificata, dell’età apparente compresa tra i 20 e i 30 anni. Siamo alla periferia nord di Roma, tra Labaro, Prima porta e Settebagni.

Il cadavere è stato trovato senza vestiti e presenta segni che potrebbero essere compatibili con una possibile morte di natura traumatica.

Sul posto sono al lavoro i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia Cassia e della squadra rilievi del Nucleo Investigativo di Ostia per gli accertamenti tecnico-scientifici. Ulteriori elementi potranno arrivare dai rilevamenti del medico legale.