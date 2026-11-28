ROMA

La corsia in direzione Gemelli si sposta sullo spartitraffico centrale. Lavori a inizio 2027

In soli cinque anni si è guadagnata il titolo di pista ciclabile più odiata della Capitale, perché ha ristretto la carreggiata di via Pineta Sacchetti e soprattutto ha creato un imbuto che intrappola nel traffico le ambulanze dirette al policlinico Gemelli. Ora finalmente il Campidoglio ha deciso di metterci mano e i lavori potrebbero cominciare all’inizio dell’anno nuovo, perché il progetto già c’è: lo ha redatto da tempo Roma Servizi per la Mobilità e prevede di spostare sullo spartitraffico centrale la pista in direzione ospedale nel tratto tra via Pezzi e via Pascucci, che è quello «incriminato».

Questo permetterebbe di rimuovere dalla strada il cordolo, di cui si lamentano anche i motociclisti, e di riallargare la carreggiata portandola a circa otto metri, quattro per corsia, ovvero alle condizioni originali. Una soluzione che, secondo le stime emerse ieri in commissione Mobilità e Lavori pubblici, dovrebbe venire a costare circa 300 mila euro, che di fatto si sommano ai costi già sostenuti per costruire la ciclabile originale: 647.122,80 euro, iva esclusa, impegnati per l’intero percorso «FL3 Gemelli Metro A Battistini».

È servito quasi un lustro (oltre alle innumerevoli maledizioni lanciate dagli automobilisti imbottigliati) per poter anche solo pensare di toccare quella ciclabile, nonostante i problemi che ha causato siano stati evidenti sin da subito. C’era infatti il rischio - ribadito anche ieri in commissione - di incorrere nella contestazione di danno erariale, perché per realizzarla sono stati usati fondi europei e questo l’ha resa intoccabile per cinque anni.

Ora però quel periodo sta per scadere, questione di un paio di mesi e si potranno finalmente realizzare lavori correttivi, visto che il Campidoglio non ha comunque alcuna intenzione di smantellare la pista. Già, perché se quella di via Pineta Sacchetti risale all’amministrazione Raggi targata Movimento 5 Stelle, in questi anni la giunta Gualtieri si è caratterizzata per l’espansione della rete ciclabile della città nonostante e a dispetto delle proteste dei residenti.

Un esempio è quello della pista di via Guido Reni, piazzata al centro della strada in un quartiere dove i garage condominiali scarseggiano e i cittadini già prima impazzivano per trovare un parcheggio. I residenti si sono mobilitati anche in via Panama e contro quelle realizzate all’Eur e Montesacro, un «fronte» civico che alla fine è riuscito a ottenere solo qualche correttivo. Eppure, mentre in Comune ci si prepara a modificare la disastrosa pista di via Pineta Sacchetti, l’assessorato alla Mobilità a settembre scorso ha annunciato che nei prossimi tre anni verranno realizzati altri 185 chilometri di ciclabili, che saranno 265 in cinque anni e 794 in dieci. Visti i precedenti, i romani hanno iniziato gli scongiuri sperando in una progettazione ben ragionata.Riproduzione riservata