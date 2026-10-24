Roma, sabato blindato per pericolo violenze: 20 giovani portati in questura

SI VALUTA IL FERMO PREVENTIVO

In un sabato teso e minacciato dalle manifestazioni indette in continuità a quelle di settimana scorsa, che hanno devastato le città italiane, i dispositivi di controllo e prevenzione marciano a pieno regime.

Finora le forze dell’Ordine hanno identificato oltre 50 persone, 20 delle quali - fra cui un minorenne - sono stati trovati in possesso di passamontagna, scaldacollo, bombolette spray, maschere e zaini per l’occultamento del materiale e sono stati accompagnati negli uffici della questura. Per loro si valuta il fermo preventivo.