Roma, bomba davanti a un centro scommesse di Ciampino. Danni a palazzo e veicoli, è caccia ai responsabili

ordigno

Nuovo allarme sicurezza e altre esplosioni tra la Capitale e la provincia

Un boato in piena notte, vetri che tremano e residenti svegliati di soprassalto. Quattro automobili e un motoveicolo in sosta investiti dalla deflagazione, con loro anche un’attività di centro scommesse della Snai, dove è stata danneggiata la porta d’ingresso, oltre al portone di uno stabile situato a pochi metri dal punto dell’esplosione. È il bilancio di quanto avvenuto a Ciampino questa notte, che riporta l’allarme sicurezza a Roma e in provincia.

Intorno alle 00.30, infatti, un ordigno rudimentale, con ogni probabilità una bomba carta ad alto potenziale, è esploso davanti all’ingresso di un centro scommesse in via Folgarella, provocando danni a edifici e veicoli parcheggiati. Solo per una coincidenza non si registrano feriti. Un dato che non attenua però la gravità dell’accaduto. L’esplosione, avvenuta in una strada densamente abitata e davanti a un’attività aperta al pubblico, avrebbe potuto avere conseguenze ben più pesanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco del distaccamento di Marino. Dopo i controlli sull’edificio, una palazzina di quattro piani, i tecnici hanno escluso danni strutturali, scongiurando il rischio di evacuazioni o provvedimenti di emergenza. Ora l’attenzione si concentra sulle indagini.

I carabinieri della tenenza di Ciampino stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’attentato e individuare chi abbia piazzato l’ordigno. Gli investigatori hanno avviato l’acquisizione delle immagini registrate dalle telecamere del centro scommesse e dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona. I filmati potrebbero rivelarsi decisivi per dare un volto agli autori del gesto. Resta da chiarire soprattutto il movente. Al momento nessuna pista viene esclusa,dall’azione intimidatoria a possibili regolamenti di conti. Quel che è certo è che ai castelli romani, dopo le bombe registrate a Roma Est in questi mesi si è acceso un problema sicurezza con uno sguardo piuttosto accesso a fenomeni criminali capaci di colpire anche il centro abitato, lasciando dietro di sé paura e distruzione.