Roma, notte di terrore in Centro: arrestati un etiope e un tunisino per violenza sessuale

violenza sessuale

Entrambi gli interventi si sono conclusi nel giro di pochi minuti grazie alla presenza delle pattuglie

I carabinieri del Gruppo di Roma hanno arrestato due uomini, in distinte circostanze, accusati di violenza sessuale. Entrambi gli interventi si sono conclusi nel giro di pochi minuti grazie alla presenza delle pattuglie nel rione Trastevere e tra Campo de Fiori e Piazza Farnese.

Il primo episodio si è verificato intorno alle ore 2:30 in via di San Francesco a Ripa. Una tredicenne, mentre percorreva la via insieme alla madre, è stata improvvisamente avvicinata da un uomo che l’ha palpeggiata nelle parti intime per poi tentare di allontanarsi. Richiamata immediatamente l’attenzione di un equipaggio della stazione carabinieri di Roma Trastevere che stazionava nelle vicinanze, i militari sono intervenuti bloccando l’aggressore: un cittadino etiope di 69 anni.

Poco più tardi, intorno alle 4, un analogo intervento è scaturito in piazza San Vincenzo Pallotti. In questo caso una donna italiana di 31 anni, che camminava in compagnia di due amiche, è stata avvicinata e molestata con le stesse modalità. L’allarme dato tempestivamente dalle persone presenti ha consentito ai carabinieri della stazione di Roma Villa Bonelli, impiegati nello stesso dispositivo di controllo, di raggiungere rapidamente il punto segnalato e fermare l’uomo, un cittadino tunisino di 31 anni. Entrambi gli indagati sono stati condotti in caserma e arrestati a disposizione dell’autorità giudiziaria.