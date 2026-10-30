Sciopero e cortei, alta tensione: manifestanti bloccano un tram a piazza Venezia | VIDEO

Alla Sapienza minacce al ministro Valditara: “Vogliamo la tua testa”

Giornata ad alta tensione a Roma e in altre città per lo sciopero generale e le manifestazioni. Tanti i giovani, molti dei quali minorenni, radunati a piazza dei Cinquecento, davanti alla stazione Termini di Roma, e a piazzale Ostiense, nella zona della Piramide, che hanno risposto all’appello lanciato dalle organizzazioni studentesche Osa e Cambiare Rotta in occasione dello sciopero generale. Dalla Sapienza è partito il corteo in direzione Termini. Alta tensione anche a piazza Venezia, come dimostra questo video: un gruppo di antagonisti con bandiere rosse cerca di bloccare un tram che sta transitando.

Dal corteo dalla Sapienza si levano numerosi cori di contestazione nei confronti della premier Giorgia Meloni. Una parte dei manifestanti ha anche intonato a più riprese slogan con minacce esplicite rivolte al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara: “Qui sotto c’è una festa, ci manca la palla, vogliamo la tua testa”.