Regione Lazio, Rocca zittisce la sinistra: “Il disastro della sanità laziale è colpa vostra”

opposizione travolta

Il governatore replica alle accuse, attacca D’Amato e la precedente giunta Zingaretti

La vicenda del contenzioso tra la Regione Lazio e il gruppo San Raffaele, controllato dalla famiglia Angelucci, continua a dividere maggioranza e opposizioni in Consiglio regionale. Ieri, venerdì 30 ottobre, l’Aula ha approvato all’unanimità un emendamento, condiviso da tutti i gruppi politici, che ridetermina in circa 78 milioni di euro la somma da riconoscere alla struttura sanitaria privata. Nonostante sia stato raggiunto l’accordo sul piano finanziario, il confronto politico è rimasto molto acceso. Durante il suo intervento, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha respinto le contestazioni delle minoranze, accusandole di aver trasformato la vicenda giudiziaria in uno strumento di propaganda politica. “L’opposizione è in piena crisi di nervi. E la vostra crisi di nervi nasce perché voi sapete che è tutta vostra responsabilità”, ha detto il governatore, replicando anche alle critiche per la sua assenza alla commissione Trasparenza. Rocca ha inoltre difeso la decisione di non procedere con un ricorso in Cassazione, spiegando che l’Avvocatura regionale aveva espresso un parere contrario a ulteriori iniziative giudiziarie.

Durante il suo intervento, il presidente della Regione ha criticato l’operato delle precedenti amministrazioni di centrosinistra che, a suo giudizio, avrebbero lasciato una situazione sanitaria caratterizzata da gravi criticità. “Quando avete amministrato, la sanità del Lazio era nel caos più totale”, ha osservato. “Lei, consigliere D’Amato, che è stato responsabile dello sfascio della sanità laziale, dovrebbe contare fino a 10 prima di parlare. Anzi, dovrebbe contare fino a 100”, ha detto Rocca rivolgendosi al consigliere di Azione Alessio D’Amato, ex assessore regionale alla sanità. E ancora: “Ci avete lasciato 4600 precari, senza assumere una persona in più. E di questi noi 3500 li abbiamo stabilizzati”.

A suffragio della propria azione amministrativa, il governatore ha evidenziato il calo delle controversie sanitarie regionali, dalle 150 cause registrate nel 2022, ultimo anno della vecchia gestione Zingaretti, si è passati a 17 nel 2025 e 15 nel 2026. “A demagogia, rispondiamo con i fatti”, ha concluso Rocca, puntando il dito contro i vari esponenti della sinistra.