Roma, a San Giovanni di Dio partono i lavori del mercato provvisorio. Poi la riqualificazione

Riqualificazione a Monteverde

La struttura transitoria in piazza Madonna delle Salette sarà pronta in primavera. Ospiterà 70 banchi su 100

Dopo anni di attesa c’è finalmente una data per la riqualificazione dello storico mercato di San Giovanni di Dio a Monteverde.

Sono stati infatti assegnati i lavori per la realizzazione del mercato provvisorio in piazza Madonna delle Salette, che prenderanno il via i primi giorni di novembre.

Un intervento da circa un milione e mezzo (quello per la struttura provvisoria) finanziato da Roma Capitale, propedeutico al trasloco delle attività e all’apertura del cantiere principale, destinato a durare tra i due e i tre anni.

Gli operatori, tuttavia, resteranno dove sono per tutto l’inverno. Una decisione presa per evitare di creare problemi alla loro attività.

«Abbiamo calcolato i tempi per evitare disagi e interruzioni alle attività e ai residenti durante le festività natalizie», ha spiegato Elio Tomassetti, presidente del XII Municipio, «gli operatori si sposteranno nella struttura provvisoria a fine inverno, tra febbraio e marzo, non appena i moduli saranno pronti. Lo spostamento durerà qualche settimana».

Da quel momento prenderanno il via anche i lavori di riqualificazione del mercato principale.

Solo settanta banchi, tuttavia, potranno effettivamente spostarsi nella struttura temporanea, rispetto ai 100 presenti, ma si tratta per trenta di loro di rinuncia volontaria, nel senso che hanno preferito sospendere l’esercizio mantenendo la licenza attiva. Per contenere l’impatto della struttura temporanea sulla viabilità della zona, il municipio ha attivato un tavolo tecnico permanente con il dipartimento Mobilità di Roma Capitale e la polizia locale, coinvolgendo direttamente i comitati locali e i commercianti.

L’obiettivo primario è stato definire i flussi di traffico attorno a piazza Madonna delle Salette. Una scelta arrivata dopo un lungo percorso di concerto con i residenti e gli operatori, non provo di frizioni. E di ipotesi rimandate al mittente. Tra le proposte vagliate c’è stato, ad esempio, lo spostamento su via Pasciano, poi l’utilizzo dell’area verde di largo Ravizza, bloccato dai vincoli della Soprintendenza, e perfino l’interruzione del tram 8 per posizionare i banchi lungo i binari, opzione questa ritenuta «impossibile» sul piano tecnico.

Superata, almeno sembra, la fase più critica, il mercato provvisorio avrà banchi coperti e impianti elettrici e idrici a norma.

Quanto al nuovo mercato, 17 milioni l’investimento, la composizione architettonica pone al centro una piazza, pensata per favorire la fruibilità e la socialità all’interno del mercato, in un ambiente aperto a molteplici utilizzi e fruibile in diversi orari. Prevede anche luminose gallerie tra il quartiere e la piazza.