Roma, Mezza Maratona da record: oltre 40mila iscritti

domenica 18 il via

Il via domenica 18 ottobre alle ore 8.00, dagli archi di viale di Porta Ardeatina

Edizione numero tre per la Wizz Air Rome Half Marathon by Brooks, la mezza maratona organizzata da RomaOstia e RCS Sports & Events per Roma Capitale, anche se, come per tutte le cose belle, sarà sempre come la prima volta.

Il via domenica 18 ottobre alle ore 8.00, esattamente tra 11 giorni. Training di avvicinamento e rifinitura per i partecipanti, mentre la mezza maratona più partecipata d’Italia è già tirata a lucido. World Athletics, la federazione internazionale di atletica leggera, ha infatti confermato l’Élite Label, certificando gli elevati standard organizzativi oltre che i contenuti tecnici di assoluto rilievo assicurati dal gruppo di atleti élite al via. Anche quest’anno Sky Sport è broadcast ufficiale dell’evento e trasmetterà la gara domenica 18 ottobre su Sky Sport Uno.

La presentazione della terza edizione della Wizz Air Rome Half Marathon by Brooks si è svolta oggi in Campidoglio alla presenza dell’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato, del Presidente Fidal Stefano Mei, dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale di RCS Sports & Events Paolo Bellino, della Race Director di Rome Half Marathon Laura Duchi, del Direttore de La Gazzetta dello Sport Stefano Barigelli e del Presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti. Ha moderato Cristina Fantoni, giornalista La7, che ha poi introdotto il Corporate Communications Manager di Wizz Air Salvatore Gabriele Imperiale, la Marketing Manager Brooks Italia Martina Fogagnolo, la Marketing Manager Southern Europe di Zalando Eloisa Siclari e il Professor Francesco Landi del Policlinico Gemelli di Roma.

Tante le novità, a cominciare dalla location di partenza che rappresenterà un inedito assoluto: le mura che l’imperatore Aureliano fece erigere a difesa di Roma ospiteranno, per la prima volta, la starting line di una gara podistica. Il “via” sarà infatti dato in corrispondenza degli archi di via di Porta Ardeatina, tra viale delle Terme di Caracalla e via Cristoforo Colombo.

Ed è record di partecipanti, con le iscrizioni chiuse già a luglio: 40 mila i pettorali assegnati, il 68% in più rispetto al 2025.

Moltissime le donne (il 50%), con una crescita importante rispetto alla prima edizione: si è passati dal 42% del primo anno (7.300), al 45% nel 2025 (9.000 iscritte), sino al 50 di questa edizione 2026.

Interessante anche l’età dei runner iscritti: il 58% è compreso tra i 18 e i 34 anni! Il profilo medio del partecipante alla Wizz Air Rome Half Marathon si conferma sempre più giovane.

Dati importanti sulla provenienza dei partecipanti. Il 78 per cento dall’estero, con le iscrizioni più che raddoppiate da Germania (+148 per cento), Polonia (+146%), Spagna (+131%) e Regno Unito (+122%). In forte crescita anche gli arrivi dal continente americano con Stati Uniti (+11%), Brasile (+ 23%), Messico (+ 24%) e Argentina (+20%). Curiosità per le oltre 180 persone provenienti da Australia e Nuova Zelanda.

Maratona (Il Tempo)

IL PERCORSO

Sulla distanza canonica di 21 km e 97 metri, il tracciato si snoda nel centro storico di Roma, come fortemente voluto dall’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, guidato da Alessandro Onorato.

La partenza della terza edizione sarà dagli archi di viale di Porta Ardeatina alle ore 8, tra viale delle Terme di Caracalla e via Cristoforo Colombo. Una location inedita, con le mura romane a fare da cornice per la prima volta alla partenza di un evento sportivo. Confermato il traguardo delle prime due edizioni: si arriverà al Colosseo, in via degli Annibaldi, con la vista mozzafiato su una delle sette meraviglie del mondo moderno, per emozionare i 40 mila iscritti alla mezza maratona più partecipata d’Italia.

Da Porta Ardeatina i runner transiteranno in circonvallazione Ostiense e via Ostiense fino alla Piramide Cestia per poi dirigersi in direzione Circo Massimo e successivamente verso l’Isola Tiberina. Percorrendo il Lungotevere arriveranno sotto Castel Sant’Angelo, per imboccare poi via della Conciliazione, l’affascinante arteria che li porterà ad ammirare piazza San Pietro in Vaticano, anche questo un inedito della terza edizione.

Dopo l’incanto di una delle piazze più celebri al mondo, i partecipanti si sposteranno verso nord sino al Foro Italico, al chilometro 13. Da qui il percorso comincerà il suo viaggio di rientro verso l’arrivo: si ammirano l’Ara Pacis, piazza del Popolo e piazza di Spagna, si corre in via del Tritone e via del Corso fino a piazza Venezia, proseguendo in via dei Fori Imperiali prima di prendere via Cavour, per poi chiudere la gara fronte al Colosseo in via degli Annibaldi.

I VILLAGGI e GLI APPUNTAMENTI DEL SABATO

Anche quest’anno l’Organizzazione ha scelto Eataly Roma Ostiense per l’Expo della Wizz Air Rome Half Marathon. Sarà lo spazio adiacente la sede romana di Eataly, in piazzale XII Ottobre 1492, il centro nevralgico della manifestazione sportiva, aperto dal giovedì al sabato. Numerosi gli eventi e le iniziative in programma di un’area dedicata a tutti i partner, per una quattro giorni di sport e running nella Capitale. All’interno del villaggio si potranno ritirare il race kit e visitare i numerosi stand dei partner della manifestazione.

Confermato, sia venerdì sia sabato, anche il Villaggio a Largo Cavalieri di Colombo, incrocio via Antonina, dedicato alla Longevity Run presented by Altograno. Qui sarà possibile finalizzare l’iscrizione alla corsa non competitiva di 5 km in collaborazione con il Policlinico A. Gemelli e i ricercatori dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ritirare il race kit per questa iniziativa e sottoporsi a check up gratuiti, validi solo per i partecipanti. Un format, ideato dal professore Francesco Landi, finalizzato a sottolineare l’importanza della prevenzione e a promuovere l’adozione di stili di vita salutari, al fine di migliorare il benessere dei cittadini. Obiettivi perseguiti attraverso un’attività di screening mirata alla valutazione dei principali fattori di rischio modificabili.

Oltre 3 mila gli iscritti a questa corsa, in aumento rispetto ai 2 mila dello scorso anno, e con un percorso che si snoda anche questa tra le aree più iconiche e storiche della capitale. Lo start alle ore 8.30, partenza e arrivo in viale Terme di Caracalla.

In tale ambito, il Comando Regionale Lazio della Guardia di Finanza, in collaborazione con la Camera di Commercio di Roma, organizza la 5^ edizione del Trofeo Roma conCorre per la legalità. Una gara nella gara per diffondere attraverso lo sport un messaggio sul valore civile ed educativo della legalità economica, della solidarietà sociale e della sostenibilità ambientale. A impreziosire la manifestazione la partecipazione di atleti del Gruppo Polisportivo Fiamme Gialle e dell’atletica nazionale e internazionale, nonché degli allievi frequentatori degli Istituti di formazione della Guardia di Finanza. Nelle giornate dell’evento la Guardia di Finanza allestirà stand espositivi\promozionali.

Così come la Arcaplanet Dog Run, la passeggiata-corsa non competitiva aperta ai cani e ai loro proprietari, i pet parent. Il ritrovo alle ore 9.30 in via di San Gregorio. Iscrizioni aperte sul sito della manifestazione.

Nella stessa location allestita nello spazio delimitato dalla Chiesa dei Santi Nereo ed Achilleo e Largo Cavalieri di Colombo, verrà ospitato nella giornata di domenica 18 ottobre il Running Village, l’altra grande novità di questa edizione 2026. Uno spazio nel quale i partecipanti potranno ritrovarsi al termine della gara e fruire di un’area recovery attrezzata con tappeti per lo stretching, massaggi sportivi, check up a cura del team del Policlinico Gemelli, food and beverage e deejay set fino al pomeriggio.

LA MAGLIA

Cambia in questa edizione 2026 anche il Technical Partner. Brooks ha realizzato la nuova maglia tecnica che indosseranno i partecipanti, con un design che unisce comfort, tecnica e storia. Sul retro è rappresentato graficamente l’emblema della Città Eterna, la Lupa Capitolina, il cui significato affonda le radici nella leggenda delle origini di Roma e simboleggia la potenza, la nascita della civiltà e la protezione divina sulla città.

La maglia è arricchita da elementi in Wizz Pink Air, il colore distintivo del title sponsor della mezza maratona più partecipata d’Italia. Una scelta che rende la maglia una vera e propria icona per tutti i runner della 21 chilometri.

Brooks Running, azienda leader nel settore delle calzature e dell’abbigliamento da corsa ad alte prestazioni, fornirà all’evento supporto tecnico e out fitting, oltre ad attivare un programma di allenamenti per preparare i runner alla gara attraverso training program, social run e attivazioni dedicate.

IL CAMPIONATO ITALIANO IMPRENDITORI DI MEZZA MARATONA

Domenica, ad arricchire la mezza maratona, anche tanti imprenditori in corsa per una vera business run. Si inserisce infatti il Campionato Italiano Imprenditori di mezza maratona, l’evento ideato dal presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti.

Gli imprenditori iscritti, appartenenti a comparti economici differenti, saranno inseriti in una speciale classifica che assegnerà il titolo di Campione Italiano degli imprenditori e delle varie categorie, sia in ambito maschile sia femminile.

IL CHARITY PROGRAM

Circa 80 mila euro il valore a oggi registrato sulla piattaforma Rete del Dono, partner della Rome Half Marathon. Il Charity Program della Rome Half Marathon consente di iscriversi alla corsa unendo gesto sportivo e solidarietà, aggiudicandosi uno dei pettorali messi a disposizione dalle Charity ufficiali della manifestazione, contribuendo alla raccolta fondi da destinare ai loro specifici progetti solidali. Di seguito le organizzazioni benefiche di questa edizione: Fondazione Bambino Gesù ETS, Sport Senza Frontiere, Comitato Italiano per l’UNICEF – Fondazione ETS, Fondazione Italiana Diabete, Comunità di Sant’Egidio, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, PlayMore! con RunChallenge e Liberi Nantes ADS.

LE DICHIARAZIONI

Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.

“La Mezza Maratona di Roma, la Rome Half Marathon, con 50 mila partecipanti di cui 40 mila alla corsa competitiva, è già una delle più importanti e ambite al mondo, con le iscrizioni sold out già da tre mesi. La nostra idea di tre anni fa è stata una scommessa vinta. E’ ormai un grande evento che genera ricadute sociali, d’immagine, economiche e turistiche: 31 mila runner arrivano dall’estero, anche dal Brasile, dalla Nuova Zelanda e dall’Australia. Ringrazio gli organizzatori per il lavoro svolto in questi anni: ogni edizione vogliamo alzare l’asticella. Sarà una festa per la città, con il villaggio a Ostiense aperto dal venerdì per fare anche check-up gratuiti con il Gemelli, e tante iniziative sociali e benefiche: dalla Longevity Run alla corsa con i propri cani fino al charity program per raccogliere fondi da destinare alle associazioni no-profit”.

Stefano Mei, Presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera.

“In appena tre anni la Wizz Air Rome Half Marathon è diventata un punto di riferimento per il panorama italiano e internazionale del running. Aver raggiunto il traguardo dei 40mila partecipanti già nel mese di luglio è il segnale dell’interesse suscitato da questo evento, merito della professionalità e dell’impegno di realtà d’eccellenza come Rcs Sports & Events e RomaOstia. Il running continua a vivere un periodo d’oro nel nostro Paese, la crescita generale delle nostre manifestazioni in termini sportivi ma soprattutto economico-turistici è un dato che rende sempre più orgogliosa la Federazione. Sono certo che la Wizz Air Rome Half Marathon potrà arrivare presto a competere con le maggiori mezze maratone europee e mondiali”.

Paolo Bellino, Direttore Generale e Amministratore Delegato di RCS Sports & Events.

“Voglio fare i complimenti all’Assessore Alessandro Onorato per aver portato Roma al centro dello sport internazionale e a Laura Duchi per l’importante partnership che ci permette di organizzare al meglio ogni nuova edizione della Wizz Air Rome Half Marathon by Brooks. Siamo la seconda mezza maratona d’Europa: abbiamo raggiunto numeri impensabili fino a qualche anno fa. Risultati importanti perché coinvolgono circa l’80% di runner provenienti dall’estero. C’è una grande voglia di stare all’aria aperta e di vivere esperienze sportive direttamente, da partecipanti e come spettatore. Se prima le grandi città avevano difficoltà a portare pubblico in strada, oggi a Roma i cittadini sono i primi sostenitori di questi eventi. Mi auguro che, grazie alle nuove generazioni, questo trend prosegua e ci permetta di crescere e migliorare sempre di più”.

Laura Duchi, Race Director Rome Half Marathon.

“Anche nelle nostre più rosee previsioni non avremmo mai pensato di raggiungere questi numeri. La distanza della mezza è più abbordabile rispetto alla maratona. Molti giovani, molti stranieri è un target che ci piace molto. Il percorso è molto bello e suggestivo. Roma è una città difficile ed è complicato muoversi fra i cantieri e le strade strette, ma con un buon lavoro di squadra siamo riusciti a fare bene. La novità è il passaggio suggestivo per San Pietro e l’arrivo da via degli Annibaldi direttamente di fronte al Colosseo, un qualcosa di unico al mondo”.

Federico Ferri, Direttore di Sky Sport.

“Siamo orgogliosi di essere anche quest’anno il broadcaster ufficiale della Mezza Maratona di Roma, la Rome Half Marathon. La corsa è una disciplina che continua a coinvolgere un pubblico sempre più ampio e trasversale e un evento come questo ne è una conferma importante, per partecipazione e capacità di portare lo sport nel cuore della città. Racconteremo questa manifestazione con una copertura editoriale completa su tutte le piattaforme di Sky Sport, per condividere con il nostro pubblico le emozioni e i protagonisti di questa giornata a Roma e nella Casa dello Sport”

Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma.

“La nostra Istituzione sostiene convintamente, nell’ambito della Mezza Maratona la Rome Half Marathon, il Trofeo “Roma conCORRE per la legalità”, alla sua 5ª edizione, con l’obiettivo di promuovere, attraverso lo sport, il valore civile ed educativo della legalità economica, della solidarietà e della sostenibilità, in collaborazione con il Comando Regionale Lazio della Guardia di Finanza e con il patrocinio dalla Regione Lazio e di Roma Capitale. Gli imprenditori, a Roma, sono ben 440mila: cittadini come tutti, ma con una grande responsabilità ovvero quella di produrre ricchezza e posti di lavoro. Cittadini che sono parte attiva della vita e della crescita della città. La gara podistica è il luogo ideale per veicolare l’importanza del valore civile ed educativo della legalità economica”.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager Wizz Air.

“Rinnovare anche quest’anno la partnership con la Wizz Air Rome Half Marathon conferma il nostro impegno verso Roma, una città centrale per la presenza e lo sviluppo di Wizz Air in Italia. Questo appuntamento rappresenta un punto d’incontro tra sport, turismo e territorio: richiama runner da tutta Europa e offre loro l’opportunità di scoprire la Capitale attraverso un’esperienza unica, condivisa con la città e la sua comunità. Con il nostro network e le nostre tariffe accessibili, contribuiamo ad avvicinare Roma a un pubblico internazionale, permettendo a sempre più persone di trasformare una passione in un viaggio. La nostra partecipazione riflette quindi un legame che cresce insieme ai nostri collegamenti e si rafforza attraverso iniziative capaci di generare valore per il territorio. Al centro restano i runner, con la loro energia, l’impegno nella preparazione e la voglia di raggiungere un nuovo obiettivo: a ciascuno di loro auguriamo di vivere pienamente questa esperienza e di portare a casa, insieme alla soddisfazione del traguardo, un ricordo speciale di Roma. Let’s WIZZ, Rome!”.

Martina Fogagnolo, Marketing Manager Brooks Italia.

“Wizz Air Rome Half Marathon by Brooks rappresenta uno degli appuntamenti di maggiore rilievo nel calendario running nazionale ed internazionale. Per Brooks, sostenere un evento di questa importanza significa contribuire allo sviluppo della cultura della corsa e promuovere valori quali benessere, inclusione e community. Da sempre Brooks corre accanto a tutti i runner offrendo prodotti ed esperienze che permettono di elevare la corsa di ognuno. Siamo orgogliosi di affiancare una manifestazione che continua a crescere anno dopo anno, coinvolgendo un numero sempre maggiore di runner e consolidando il ruolo di Roma come destinazione di riferimento per il movimento running internazionale”.

Eloisa Siclari - General Manager Southern Europe Zalando.

“Lo sport è ormai molto più di una questione di performance: significa identità, comunità e benessere personale. Una nostra recente ricerca mostra che, per due italiani su tre, acquistare abbigliamento sportivo non è semplicemente una transazione, ma rappresenta il primo passo concreto verso un nuovo obiettivo. Attraverso iniziative come la mezza maratona, Zalando vuole accompagnare questo slancio, offrendo alle persone l’ispirazione, l’expertise e l’equipaggiamento di cui hanno bisogno in ogni fase del loro percorso”.

I PARTNER 2026

Wizz Air (title sponsor) // Brooks Running (presenting partner & technical sponsor) // Powerade (premium partner & official drink) // Zalando (premium partner) // Fiat (mobility partner) // Altograno (presenting partner Longevity Run) // Arcaplanet (title sponsor Dog Run) // Garmin (official timekeeper) // Acqua Vera (official mineral water) // Felicetti (official supplier) // Best Western (official hotel) // Dole (official supplier) // Oakberry (official supplier) // CRAI (official supplier) // JBL (official supplier) // Wonderful Pistachios (official supplier) // Eataly (official supplier) // Honda (official moto) // Hero (Official Supplier) // Pietrasanta Pharma (live partner) // Radio Kiss Kiss (official radio). Rete del Dono il partner del Charity Program.