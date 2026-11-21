Il caso

Sono stati buttati via come ferraglia. Addio alle promesse di amore eterno. Moccia: “Così si perde magia”

Da tre metri sopra il cielo a tre metri sotto terra. È questo il destino toccato ai lucchetti di Ponte Milvio e alle migliaia di promesse d’amore eterno che simboleggiavano. Quelle serrature, nate per suggellare legami indissolubili, hanno finito per arrendersi alla ruggine. E, dopo più di un decennio trascorso in un deposito a Cesano, sono diventate vecchi rottami da smaltire. Un epilogo decisamente poco romantico per il rito di un’intera generazione di innamorati, venuto fuori dalla penna di Federico Moccia e diventato un fenomeno di costume capace di conquistare mezzo mondo.

A scrivere la parola fine è stato il XV Municipio, che nel 2025 ha deciso di liberare un magazzino in via della Stazione di Cesano 838, dove i lucchetti erano stati stipati e abbandonati dal 2012, per realizzare una Casa dei Servizi. Il tempo e l’umidità hanno fatto il resto, trasformando quello che era un tesoro di ricordi e di sentimenti in un ammasso di acciaio e ottone irrecuperabile. È naufragata così anche l’idea, rimasta in soffitta per anni e dibattuta a più riprese, di recuperare i lucchetti per realizzare un’installazione artistica o una mostra. Nessuna teca in cui esporli, nessun monumento all’amore che resiste al passare degli anni.

Eppure tutto era cominciato come una favola. Federico Moccia, nel romanzo “Ho voglia di te”, arrivato nelle librerie nel 2006 come seguito del fortunato “Tre metri sopra il cielo”, ha immaginato Step (Stefano) e Gin (Ginevra) legare un lucchetto al terzo lampione di Ponte Milvio e gettarne la chiave nel Tevere. Un anno dopo, complice l’uscita del film interpretato da Laura Chiatti e Riccardo Scamarcio, la finzione è diventata realtà. Migliaia di coppie hanno cominciato a imitare quel gesto, convertendo un espediente letterario in un rito collettivo e il ponte che collega i quartieri Flaminio e Della Vittoria in un santuario laico degli innamorati. Il fenomeno è esploso e ha contagiato decine di città europee, ma nella Capitale il peso dell’amore è diventato insostenibile.

I lucchetti hanno iniziato a gravare sui lampioni e il Comune è stato costretto a correre ai ripari. Prima con l’installazione di strutture che consentissero agli innamorati di continuare a giurarsi fedeltà senza compromettere la stabilità degli arredi urbani; poi, nel 2012, con l’uso delle cesoie. Gli addetti al decoro del Campidoglio hanno liberato Ponte Milvio, caricando le piccole serrature sui camion e trasferendole nel deposito di Cesano. Doveva essere una sistemazione temporanea, in attesa di trovare una destinazione più nobile a quella testimonianza della cultura pop romana. Si pensava a possibili esposizioni, come nel Museo delle Civiltà all’Eur, o, addirittura di riciclare il materiale per farne una scultura al sentimento eterno. Ma tutto è rimasto lettera morta. Almeno fino alla ruggine e alla decisione del XV Municipio. «I lucchetti erano così vecchi e così arrugginiti che non avremmo potuto fare altro che avviarli al corretto smaltimento», ha spiegato il presidente Daniele Torquati.

Un’amara sorpresa per chi, stringendo la mano dell’amato o dell’amata, ha affidato il proprio sentimento a una serratura. E pure per Federico Moccia, che di quel gesto può vantare la paternità. «Non hanno saputo valorizzare un rito che ci è esploso tra le mani e che ci hanno copiato tutti. In Francia, per esempio, hanno fatto delle installazioni con i lucchetti e hanno devoluto il ricavato in beneficenza. Avrebbero potuto mettere un banchetto comunale con dei lucchetti e trovare un sistema per fare una cernita di tanto in tanto», ha commentato lo scrittore. Il rischio, ha poi aggiunto, «è che Roma rinunci alla magia. Penso alla Fontana di Trevi. Lì i turisti per lanciare una monetina devono pagare e mettersi in fila. Così si perde la grande bellezza».