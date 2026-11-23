Il papocchio

Erano destinati al Corviale ma non sono stati montati. Ora andranno a chi offre di più

In pieno periodo di Black Friday spunta un’occasione imperdibile per chi deve rifare gli infissi: Ater ne vende oltre 2.500 nuovi, che erano destinati al «serpentone» di Corviale ma non sono stati installati. L’azienda ha indetto una manifestazione di interesse finalizzata a capire se ci sono soggetti interessati ad accaparrarsi i serramenti inutilizzati, che giacciono presso il deposito del fornitore a Sabaudia. C’è tempo fino a venerdì per proporsi, poi l’Ater intende «procedere alla successiva procedura competitiva di alienazione» in cui «l’individuazione dell’acquirente avverrà sulla base del maggior prezzo offerto». Insomma, chi offre di più se li porta a casa. Non si evince dagli atti pubblicati per quale motivo Ater non abbia installato questi infissi a Corviale, dove grazie al Fondo complementare PNC a giugno 2023 sono partiti lavori di riqualificazione energetica su 913 alloggi popolari. Lavori che - si legge nella scheda dell’intervento pubblicata sul sito di Ater - prevedevano proprio la sostituzione di 6.821 infissi per tutti gli appartamenti interessati. E i 2.577 «pezzi» messi in vendita? Fattostà che a marzo 2025 l’azienda dichiarava di aver completato circa l’80% degli interventi previsti. Ora resterà forse deluso chi si sarebbe aspettato che degli infissi in più, nuovi e intatti, potessero essere usati per sostituirli in altre case popolari bisognose di manutenzione. Per ora l’Ater ha deciso di venderli nella formula «visto e piaciuto».

Ecco quindi una dettagliata scheda informativa: l’offerta riguarda «serramenti in alluminio e vetro nuovi e mai installati (completi di serramenti, vetro camera e controtelai)», con elencate le caratteristiche di ciascuna tipologia e il numero di pezzi. Ben 1.118 sono di dimensioni 1,24 x 0,75; altri 500 sono grandi 0,79 x 2,40 e così via fino al totale «indicativo», scrive Ater, di 2.577. Obbligatorio infatti un sopralluogo a Sabaudia per «presa visione». E mentre si dà il via libera alla vendita degli infissi, l’azienda ha intanto avviato un’altra procedura piuttosto singolare: stanno per partire circa 1.400 diffide per morosità sui locali extra residenziali, che sono in tutto circa tremila, nei confronti di soggetti il cui contratto con l’Ater è «cessato». Peccato però che l’azienda conosca solo 300 «indirizzi effettivi» dei destinatari a cui spedire le diffide e che degli altri 1.100 si siano perse le tracce. Perciò «si dovrà necessariamente inviare le lettere al nominativo e indirizzo presente sul programma Ref2Ater, stante l’impossibilità di reperire altre informazioni», è la conclusione a cui è giunto il direttore generale, Marco Rocchi. Difficile però che così si riescano a incassare i crediti vantati, tanto che il dg, nella determina che autorizza l’«invio massivo» delle lettere, spiega anche quale sarà il passo successivo: «l’azienda dovrà dare corso ai provvedimenti e alle azioni previste dalla legge per il recupero delle somme dovute». Si spera che all’Agenzia delle Entrate abbiano a disposizione database più completi, altrimenti qualche furbetto riuscirà ancora una volta a farla franca.

Riproduzione riservata