Sicurezza

Altre due manifestazioni dei residenti esasperati per le violenze sempre più frequenti. Solo questo mese un omicidio in strada e un’aggressione a colpi di machete con due feriti

Due giorni dopo l’ultima mobilitazione, a Torpignattara i residenti sono nuovamente tornati in piazza per chiedere più sicurezza. Ieri le manifestazioni sono state due, con lo stesso punto di ritrovo: via di Torpignattara 37, dove la sera del 13 novembre è stato ucciso il marocchino di 44 anni Mohamed Madoub.

Alle 17 il primo sit-in, organizzato dal comitato Torpignattara, già sceso in strada più volte per denunciare situazioni di degrado e criminalità. I partecipanti chiedono un quartiere più sicuro e per questo hanno sollecitato l’istituzione di una «zona rossa» a vigilanza rafforzata, come quelle già introdotte dalla Prefettura a Termini e all’Esquilino, al Colosseo e in tanti altri luoghi critici della città. Giovedì scorso un altro comitato di quartiere, insieme alla Rete d’impresa della zona, aveva lanciato un’iniziativa analoga, con le stesse rivendicazioni e con una serie di commercianti che avevano abbassato le saracinesche delle loro attività per un’ora, dalle 18 alle 19, in segno di protesta contro la situazione nel quartiere.

Alla base della rabbia c’è una scia di violenza e senso di abbandono che va avanti da tempo. Gli ultimi episodi gravi sono avvenuti tra il venerdì e la domenica della scorsa settimana. Prima l’omicidio di Madoub, ucciso davanti agli occhi della compagna per un presunto debito. Il killer è fuggito e la procura di Roma ha disposto la diffusione del volto di un sospettato, ripreso da una telecamera di videosorveglianza: barba e capelli neri, secondo le prime ricostruzioni potrebbe essere nordafricano. Un volto che ora il quartiere e la città sono chiamati a riconoscere. Chi avesse informazioni può chiamare la Squadra Mobile di Roma al 334 6903295.

Poi, il 15 novembre scorso, una nuova aggressione. Tra via Alessi e via Serbelloni, a pochi passi dal luogo dell’omicidio avvenuto due giorni prima, un tunisino di 25 anni ha colpito con un machete due marocchini. I gestori di due locali vicini hanno chiamato i soccorsi: le vittime sono state portate in ospedale in codice rosso, mentre gli agenti della polizia fermavano l’aggressore poco distante. Fatti che inquietano i residenti, tornati in strada ieri anche per la seconda manifestazione, promossa dall’associazione Luce Sia con l’avvocato Tiziana Siano e la partecipazione di don Antonio Coluccia. «La tranquillità dei cittadini non si baratta con nulla - ha ribadito l’associazione - Sosteniamo la legalità e la sicurezza contro la criminalità, in ogni forma in cui la stessa si manifesta e scende in piazza per sostenere i cittadini. Il tema della sicurezza non appartiene a nessuno e non fa discriminazioni di razze, sesso e cultura politica sociale». La richiesta, ripetuta in piazza, resta una sola: poter vivere e lavorare senza timore.

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