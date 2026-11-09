Roma, fisico investito dal monopattino: si costituisce 51enne

Morto sulla ciclabile

Un 51enne si è costituito per l’investimento di Roberto Cervellati, fisico ed ex ricercatore dell’Enea, avvenuto venerdì scorso sulla pista ciclabile di viale Angelico, a Roma. L’uomo sarebbe il conducente del monopattino che ha investito e ucciso il professore 92enne. L’uomo si è presentato intorno alle 12 di lunedì 9 novembre alla stazione dei carabinieri Roma Trastevere. Le indagini sono tuttora in corso.

Intanto è morto al Policlinico Agostino Gemelli di Roma il fisico ed esploratore Roberto Cervellati, 92 anni, dopo essere stato travolto da un monopattino elettrico mentre camminava lungo la pista ciclabile di viale Angelico, nel quartiere Prati. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di venerdì 6 novembre, attorno alle ore 15.30.

Cervellati, ex ricercatore dell’ENEA e figura storica delle spedizioni scientifiche italiane in Antartide - a cui nel 2006 è stato intitolato il Ghiacciaio Cervellati nella Terra di Ellsworth - stava percorrendo a piedi la pista ciclabile quando è stato violentemente investito. Il conducente del monopattino non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito subito dopo l’impatto, facendo perdere le proprie tracce.

Soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni gravissime, lo scienziato è deceduto nella giornata di sabato 7 novembre per le lesioni riportate, a 6 giorni dal compimento del suo 93esimo compleanno. Sul caso indagano gli agenti del I Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma Capitale, coordinati dalla Procura di Roma. Gli investigatori stanno procedendo all’acquisizione e all’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona e all’ascolto dei testimoni per identificare il pirata della strada.