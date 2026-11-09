Allarme frane a Roma, tangenziale a rischio

Flaminio

«Quadro di eccezionale gravità» per un cedimento partito da un condominio di via Cassia

Gabriel Bernard

Martina Zanchi

Task force di Acea inviata dal sindaco dentro un comprensorio di via Cassia per salvare la tangenziale, e quindi gli automobilisti, dal rischio concreto di frane. Non si tratta di un’ipotesi remota, anzi, visto che all’altezza del civico 35 della Cassia la corsia esterna della tangenziale verso lo stadio Olimpico, tra Corso Francia e Galleria Giovanni XXIII, è già stata chiusa alla luce di «un quadro di eccezionale gravità e imminente pericolo di danno alle cose e alle persone - riporta l’ordinanza firmata dal sindaco Roberto Gualtieri venerdì scorso - potendo un crollo improvviso del pozzetto fognario (alto circa 5-6 metri) o del muro del terrapieno investire direttamente la tangenziale Est (via del Foro Italico), arteria stradale di primario scorrimento ad altissimo flusso di traffico veicolare». Per questo ad Acea è stato ordinato di entrare nel condominio ed effettuare subito le prime riparazioni, realizzando «un idoneo sistema di bypass idraulico provvisorio della condotta privata fognaria lesionata», in attesa della messa in sicurezza del costone. Intanto l’azienda si è messa al lavoro già da ieri mattina per realizzare il bypass fognario, ma per capire cosa stia succedendo è utile riavvolgere il nastro. È a dicembre 2025, infatti, che «si è generato un grave fenomeno di cedimento geomorfologico» lungo la linea di confine tra la proprietà privata e la tangenziale sottostante. Nel tempo il cedimento è peggiorato e si sono verificati «lo scalzamento e il crollo strutturale di parte del muro di contenimento della pertinenza stradale della tangenziale Est, il cedimento della sede stradale privata e dei sottoservizi condominiali». Oltretutto è rimasta scoperta una tubatura principale del gas, tanto che il gestore è dovuto intervenire per bloccare il flusso e realizzare una condotta alternativa per le 10 palazzine. Secondo il Campidoglio, quindi, il rischio per la pubblica incolumità è evidente. Questo nonostante, tramite ispezioni e monitoraggi - così si legge nell’ordinanza - è stata poi appurata la «persistenza di continue e ingenti perdite idriche - sia reflue che meteoriche - dovute alla radicale rottura e al disallineamento della condotta fognaria privata». Il problema è che l’acqua che scorre nel terreno lo sta scavando, cosa pericolosa,visto che nel frattempo sono cominciate le piogge stagionali. Da capire inoltre se la frana di dicembre ha rotto la condotta, oppure se è accaduto il contrario. Prima comunque c’è da mettere in sicurezza la tangenziale. E mentre le auto si incolonnano già all’altezza dello svincolo con Corso Francia, la vita nel comprensorio sulla Cassia sembra proseguire tranquilla, nonostante il nastro rosso e bianco che vieta («per motivi di sicurezza», ci dicono) di entrare da uno dei cancelli. Dietro la rete protettiva si intravedono l’asfalto sgretolato e le tubature scoperte dal terreno. La zona non è nuova a eventi simili. Lo scorso 12 febbraio, a circa 200 metri di distanza, le piogge avevano provocato uno smottamento della collina sotto via Ronciglione. Una colata di fango aveva trascinato con sé vegetazione e rocce e un masso era precipitato a pochi metri dalle abitazioni sottostanti in via Fabi. Quel giorno sei persone erano state evacuate per precauzione. Più in generale spiegano gli esperti, quello della Capitale è un terreno geologicamente complesso. Formato da argille, depositi vulcanici e sedimenti del Tevere, dopo piogge prolungate può perdere stabilità. Una fragilità che, secondo i report dell’Ispra del 2024, mette a rischio 2.219 persone, 134 edifici, 248 imprese e 13 beni culturali.

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