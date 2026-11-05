Roma, dopo le bombe arrivano gli spari a Casal Bruciato. Danneggiate due auto

NIENTE RIPOSO

Fra bombe e spari, interi quadranti di Roma da mesi si sono trasformati nel terreno di scontro della malavita. Stavolta, anche se la matrice è ignota al momento, è toccato a via di Casal Bruciato.

Nel quartiere a est della Capitale, due auto - una Fiat Panda e una Citroen C3 - sono state trovate con la carrozzeria e i vetri danneggiati da colpi d’arma da fuoco.

L’allarme è giunto questa mattina intorno alle 10 al numero unico 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi. La dinamica dell’accaduto è ancora da chiarire, ma i colpi sarebbero stati esplosi nella serata di ieri, intorno alle 22.

Le vetture erano parcheggiate vicino a una tabaccheria e a una fermata Atac, nei pressidel luogo dove, pochi giorni fa, era esploso un ordigno collocato nell’atrio di un palazzo. Sul caso sono in corso indagini.