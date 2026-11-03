L'America stavolta ci fa disperare

Vero, Trump ci ha deluso. Avevamo sperato in lui in tanti, e non a caso. Intendiamoci: ci ha fatto godere stroncando il woke e contrastando l’immigrazione irregolare che era fuori controllo.

Immaginate cosa sarebbero stati due anni con Kamala alla Casa Bianca: un delirio politicamente corretto e una poetica dell’immigrazione clandestina che ovviamente sarebbero stati esaltati dai media europei, con tanto di editoriali sull’«umanità» che non conosce confini.

Ma le buone notizie che attendevamo da Trump sono purtroppo finite lì. Si compiace di un atteggiamento da zio matto, non si sa la mattina cosa farà il pomeriggio, nel tempo libero insulta gli alleati e poi si stupisce se non lo prendono sul serio.

E ormai nessuno sa (in politica interna e in politica estera) quali siano i suoi obiettivi reali, su cosa si possa misurare un successo e un insuccesso. Ogni giorno è un nuovo show, ma la politica non è un reality: ha bisogno di una bussola, non di un copione riscritto a ogni tweet.

Si compiace dell’abbraccio dei Maga, fedelissimi ma meno numerosi di quanto lui racconti. Esemplare una battuta che gli è sfuggita in Tennessee davanti al suo pubblico: «Potrei dire le cose più stupide e voi mi applaudireste». E infatti lo hanno applaudito. Quel momento dice tutto: non è più un outsider che parla al Paese, è diventato il leader di una minoranza che gli fa da eco.

La realtà è che lui stesso, purtroppo impegnato in una dimensione affaristica sempre meno difendibile, sembra non aver compreso le ragioni del suo successo nel 2016 e nel 2024: gli americani (e tanti altri in giro per il mondo) non si erano innamorati di lui. Semplicemente non volevano una sinistra orribile. Non volevano il politicamente corretto, i confini aperti a prescindere, l’identità cancellata in nome dell’inclusione.

E ora siamo di nuovo lì. Lui è disperante. Ma i dem sono ancora peggio. Un partito ostaggio di componenti socialiste forsennate e di una infiltrazione islamista che nemmeno si nasconde più, con candidati che parlano di «decolonizzazione».

Se vinceranno parlamentari su questa linea, immaginatevi cosa diventerà il Partito Democratico Usa da qui al 2028. E immaginate i riflessi anche qui in Europa, con le nostre sinistre che correranno a imitare quelle tendenze, come sempre in ritardo di un’ondata e in anticipo di un disastro.

Prepariamoci a tempi non facili. E restiamo aggrappati ai nostri princìpi conservatori e liberali, amici lettori.