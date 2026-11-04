Roma, operazione anti-degrado fra Ponte delle Valli e via Cilicia. Scattate le denunce

Operazioni di sgombero, rimozione dei rifiuti, ripristino del decoro e contrasto all’abusivismo hanno interessato nelle ultime 24 ore le aree fra Ponte delle Valli e via Cilicia a Roma. Le attività, condotte dalla Polizia Locale assieme al personale di Ama, hanno portato alla rimozione complessiva di circa 40metri cubi di materiali abbandonati ma soprattutto alla denuncia di dieci persone e alla messa in sicurezza delle zone interessate.

Il primo intervento è stato eseguito ieri sotto Ponte delle Valli, dove è stato individuato un insediamento abusivo costituito da tende, passeggini utilizzati per attività di rovistaggio e numerosi rifiuti accumulati. Le undici persone identificate, tutte di nazionalità romena (tra cui un minore e dieci adulti), sono stati denunciati per occupazione abusiva di terreni e sversamento illecito di rifiuti. Nei loro confronti sono stati emessi ordini di allontanamento ma anche l’offerta di assistenza alloggiativa, che poi è stata rifiutata. Contestualmente gli operatori di AMA hanno provveduto alla rimozione dei rifiuti, consentendo il ripristino delle condizioni di decoro dell’area.

La seconda operazione è scattata stamattina in via Cilicia, nei pressi del sottopasso verso l’Appia Antica, dove cinque pattuglie del VII Gruppo Appio della Polizia Locale sono intervenute in due siti - uno di proprietà di Roma Capitale e l’altro di competenza della Sovrintendenza Capitolina - dove sono stati rimossi circa 30 metri cubi di materiali, tra materassi, reti, suppellettili e rifiuti di vario genere.