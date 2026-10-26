Roma, blitz della polizia a Tor Bella Monaca: arresti per spaccio e rapina, 200 identificati

capitale

Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’autorità giudiziaria

Oltre 200 persone identificate, 64 veicoli controllati e diversi arresti per spaccio di droga e rapina impropria. È il bilancio del servizio straordinario della Polizia di Stato nell’area di Tor Bella Monaca, lungo l’asse che raggiunge le fermate della metropolitana di Grotte Celoni e Giardinetti. L’attività, coordinata dal VI Distretto Casilino, ha interessato anche il settore commerciale, con verifiche amministrative e sanzioni per mille euro a carico di una pasticceria. Sul fronte del contrasto allo spaccio, gli agenti hanno arrestato due persone in via dell’Archeologia. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due avrebbero agito con compiti distinti, occupandosi rispettivamente dei contatti con i clienti e della consegna delle dosi. A poca distanza era stata individuata un’inferriata che avrebbe potuto essere utilizzata come via di fuga. Nel corso dell’intervento sono stati sequestrati 68 involucri di crack e cocaina, per un peso complessivo di 35 grammi.

Un altro arresto è scattato durante un servizio delle Volanti. Gli agenti, nascosti alla vista dal traffico e da un autobus di linea, hanno sorpreso un giovane mentre cedeva una dose a un motociclista. Il ragazzo avrebbe tentato di scappare a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato. Altri due interventi sono stati caratterizzati da tentativi di fuga. Nel primo caso, un giovane in sella a una moto, risultata rubata, non si sarebbe fermato all’alt della polizia, proseguendo contromano prima di essere bloccato. Durante il controllo è stato trovato in possesso di una dose di cocaina e circa 14 grammi di hashish. In un’altra circostanza, gli agenti hanno deciso di fermare un’auto dopo aver notato un repentino cambio di direzione alla vista della pattuglia. Il conducente nascondeva negli slip circa 11 grammi di hashish e aveva con sé 430 euro in contanti. Anche per lui è scattato l’arresto.

Il servizio ha portato inoltre a un arresto per rapina impropria in un supermercato di via Casilina. Un uomo, dopo aver forzato una cassa, avrebbe cercato di assicurarsi la fuga aggredendo con un paio di forbici un dipendente intervenuto per fermarlo. Parallelamente, i controlli svolti con il personale della Asl hanno interessato un laboratorio di pasticceria. Le verifiche hanno fatto emergere carenze nella predisposizione delle procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema Haccp, previste per garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti. Sono state quindi elevate sanzioni per complessivi mille euro, accompagnate dalle relative prescrizioni. Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’autorità giudiziaria.