Roma, l’ex Provincia fa “shopping” hi-tech con i cellulari di ultima generazione

Città metropolitana

Una spesa da oltre 10 mila euro

Tre «Iphone 18 Pro» e altrettanti «Samsung S26 Plus» per 10.635,12 euro iva inclusa. Li ha acquistati la Città metropolitana di Roma Capitale, a seguito di una trattativa diretta con la società Intersystem srl, per «garantire la continuità delle attività lavorative e istituzionali», si legge nella determina dirigenziale approvata mercoledì scorso. Si tratta quindi di telefoni di servizio, che verranno pagati dall’ex Provincia rispettivamente 1.416,77 euro l’uno, nel caso degli Iphone, e 1.489 euro per ciascun Samsung. Nessun dettaglio sull’atto dirigenziale permette di evincere a quali dipendenti di Città metropolitana siano destinati i sei telefoni e per quale esigenza di servizio siano stati scelti modelli di ultimissima generazione, tanto che il prezzo è stato giudicato «congruo - riporta la determina - in relazione alla tipologia di fornitura e alle caratteristiche che presenta».

L’Iphone 18 Pro, richiesto nella versione da 512 Gigabyte di memoria, risulta ad esempio essere stato lanciato il 18 settembre scorso. Non staremo qui a elencare le caratteristiche del prodotto, che il lettore interessato potrà facilmente reperire da sé, basti però sapere che Apple segnala «autonomia, performance e fotocamera senza precedenti». Ha qualche mese in più di vita il Samsung S26 Plus, annunciato il 26 febbraio scorso. Anche in questo caso l’ex Provincia si doterà del modello da 516 Gb di memoria e anche per questo smartphone, secondo il produttore, il punto di forza sembrerebbe essere la fotocamera. Chissà cosa dovranno andare a fotografare, ovviamente per motivi di servizio, i dipendenti di Città metropolitana che potranno presto maneggiarli. Se dovessero spostarsi in metro, comunque, ci permettiamo di suggerire un’attenzione particolare ai borseggiatori.