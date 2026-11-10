Spreco Capitale: cucce per i “mici”, ma targate Pd

colonie feline

Ordine da oltre 65 mila euro per 510 casette con il logo del Campidoglio. Intanto a Ostia è polemica per lo «sfratto» dei felini

Cucce per gatti «brandizzate» con il logo di Roma Capitale al costo di oltre 65 mila euro. Il dipartimento capitolino Ambiente ne sta ordinando 510 per darle alle colonie feline, che peraltro in città sono oltre cinquemila, secondo il censimento della Asl riportato sul sito del Comune. A quanto pare quindi solo una piccola parte di questi felini potrà godere delle cucce, che saranno «personalizzate con il logo di Roma Capitale», si legge nella determina di affidamento dello scorso 2 novembre, e che dovranno essere consegnate entro il 31 dicembre prossimo. Giusto in tempo - si potrebbe pensare con un po’ di malizia - per gli ultimi mesi di campagna elettorale del sindaco Roberto Gualtieri, che si ricandida.

Queste cucce da 128 euro l’una (peraltro il Comune all’inizio aveva stimato una spesa di 80 mila euro) da capitolato dovranno essere rialzate da terra, fatte di plastica, con «corridoio d’ingresso laterale» e «area interna di riposo destinata al comfort dell’animale», con dimensioni «idonee a garantire comfort e libertà di movimento a un gatto adulto». Non c’è che dire, i 510 gatti che potranno usufruirne saranno fortunati. Da capire quali colonie feline saranno destinatarie di tanta generosità. E chissà se, ad esempio, la notizia neutralizzerà la rabbia dei volontari che si prendono cura dei mici di via Isabella di Castiglia, a Ostia, di fronte alle ruspe del Parco del mare, ovvero i lavori per costruire un nuovo «waterfront» sul litorale. Il cantiere, infatti, avrebbe praticamente inglobato lo spazio dedicato ai gatti, che sono animali abitudinari, e che non riconoscendo il territorio si sarebbero in buona parte allontanati.

Secondo le associazioni che hanno segnalato il caso, la presenza della colonia - che fa parte di quelle riconosciute dal Comune - non è stata tutelata e neanche la Garante capitolina per i diritti degli animali, Patrizia Prestipino, avrebbe preso bene la faccenda che ha sollevato pure l’indignazione della Lav: «Chiediamo che Comune, enti coinvolti e ditte esecutrici adottino immediatamente tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza, l’alimentazione e la cura dei gatti presenti nelle aree interessate dai lavori», ha scritto sui social venerdì scorso la Lega anti vivisezione.

Un bel gesto a questo punto sarebbe quello di donare almeno parte delle 510 cucce da 65 mila euro ai gatti di Ostia. Si vedrà. Ma intanto si è già attivato il «SuperCat Show», la storica mostra felina in programma il 14 e 15 novembre alla Nuova Fiera di Roma, che si è offerta per diffondere l’appello all’adozione dei mici «sfrattati» dal litorale.

Tornando all’incarico per le cucce, e pur non mettendone in dubbio la necessità (anche se probabilmente un modello diverso, senza logo istituzionale «appositamente predisposto», sarebbe costato un po’ meno ai cittadini), ci si chiede se alle colonie feline della Capitale non sarebbe stata più utile una fornitura da 65 mila euro in farmaci veterinari, pappe e soprattutto per sterilizzazioni e campagne di adozione. Per le cucce, magari, si poteva fare appello alla generosità di qualche sponsor.

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