A Roma

Banda della minicar, l’attore Davide Iacopini trasferito in struttura di riabilitazione

di Redazione web
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Davide Iacopini ha lasciato l’ospedale San Camillo di Roma dove era ricoverato dal 6 ottobre scorso, dopo l’aggressione subita a Monteverde sul monopattino dalla cosiddetta “banda della minicar”. L’attore è stato trasferito presso la LIFE - Santa Lucia IRCCS, dove - chiariscono fonti mediche - inizierà il suo percorso di riabilitazione.

Iacopini, ricoverato presso l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini dal 6 ottobre, ha affrontato un percorso clinico complesso e 2 interventi neurochirurgici, durante i quali è stato costantemente assistito dalle equipe mediche e sanitarie dell’Ospedale, prima presso la UOC Shock e Trauma, poi presso la UOC Neurochirurgia.

“Il progressivo miglioramento delle sue condizioni cliniche ha consentito il trasferimento”, chiariscono dal nosocomio romano sottolineando che “il percorso di cura non è ancora concluso e richiederà un ulteriore periodo di riabilitazione e monitoraggio specialistico”.

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