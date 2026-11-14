A Centocelle il suk del rubato e la banda dei soliti «ignoti»

Degrado Capitale

La polizia locale: «Svolti 145 sequestri ma nessuna identificazione»

Stendono i teli per terra, allestiscono il “suk” del rubato e, al primo avvistamento dei vigili urbani, si nascondono poco lontano. Poi, non appena la pattuglia va via, riappaiono con altri sacchi pieni di ciarpame e il “bazar” può aprire di nuovo. Sono i “soliti ignoti”: non i ladruncoli improvvisati del film di Mario Monicelli, ma gli abusivi che da mesi assediano il mercato rionale “Insieme” di Centocelle. Almeno così verrebbe da definirli dopo aver letto la risposta fornita dal V Gruppo Casilino della polizia locale al consigliere municipale Fabio Piattoni in merito alle operazioni svolte in viale della Primavera per contrastare il fenomeno del mercatino illegale. Incalzati dall’esponente di Fratelli d’Italia a mettere nero su bianco il numero dei blitz effettuati nel 2026, i Caschi bianchi hanno riferito di aver eseguito 145 sequestri di merce, tutti contro «soggetti ignoti».

E qui la commedia torna. Significa che i vigili urbani sono più volte intervenuti per rimuovere tutto ciò che trovavano sui marciapiedi, ma non sono mai riusciti a identificare neanche uno degli abusivi. Un bilancio che ha destato perplessità e rabbia negli operatori del mercato regolare - che invece ormai riconoscono gli stranieri del “suk” al primo colpo d’occhio - e che ha portato il consigliere capitolino, Federico Rocca, a presentare un’interrogazione al sindaco, Roberto Gualtieri. La domanda è semplice: com’è possibile che, a fronte di 145 sequestri, i destinatari siano risultati sempre sconosciuti? Rocca ha chiesto quindi di sapere quali merci siano state recuperate e perché gli abusivi restino senza nome.

Nell’interrogazione si chiedono anche delucidazioni su «quale seguito si intenda dare» alla proposta di istituire nell’area interessata «un presidio fisso nella fascia 8:00-14:00 sia all’esterno sia all’interno del mercato» e «se si intenda attivarlo, precisando tempi, modalità operative e risorse impegnate». Il problema, d’altronde, non è nuovo. E il rafforzamento dei controlli registrato nell’ultima settimana, anche dopo la denuncia de Il Tempo dello scorso 8 ottobre, risulta ancora insufficiente. A testimoniarlo sono proprio i commercianti che ogni giorno si svegliano presto per tenere in vita i loro banchi. «Blitz sporadici non bastano. Qui servono misure che permettano il ripristino di decoro e legalità una volta per tutte. Altrimenti i clienti ci abbandoneranno», scandisce un operatore, che preferisce rimanere anonimo per evitare di finire nel mirino degli abusivi.

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