Lezioni anti-sgombero dai guru greci delle okkupazioni

Il tour

La comunità Prosfygika catechizza gli squatter italiani. A Roma gli incontri al centro sociale Ex Snia al Pigneto

I guru greci delle occupazioni sono in tour in Italia e in particolare a Roma, dove si fermeranno fino a domani. Nella sala ovale del Parco delle Energie, accanto al centro sociale Ex Snia, hanno tenuto un incontro per spiegare agli squatter capitolini come si resiste a uno sgombero e come si crea una città nella città. In cattedra i «prof» della comunità autogestita di Prosfygika, otto palazzi di epoca Bauhaus in viale Alexandras, in pieno centro ad Atene, dove vivono circa 400 persone di 27 diverse nazionalità. Il tour è organizzato dalla rete Internationalists Save Prosfygika e tocca anche Taranto, Napoli, Pisa, Torino, Milano e Padova.

La ricetta che i greci portano in dote è quella che hanno applicato con successo in patria: lo sciopero della fame a oltranza, fino al raggiungimento dell’obiettivo. Nel 2025, infatti, la Regione dell’Attica aveva approvato un progetto di riqualificazione che avrebbe comportato l’espulsione degli occupanti di Prosfygika, in greco «le case dei profughi». Nessun riferimento all’attualità: il complesso nasce nel 1933 per ospitare i profughi greci cacciati da Atatürk e finiti ad Atene. Contro questo piano si sono spesi due attivisti in particolare: Aristotelis Chantzis e Suzon Doppagne, che hanno condotto rispettivamente 140 e 55 giorni di sciopero della fame. Alla fine il Comune di Atene si è opposto al progetto di sgombero riconoscendo di fatto la comunità, spiega un comunicato che rilancia lo slogan «le lotte vincono solo se unite».

Prosfygika a Roma (IT )

I palazzi di viale Alexandras sono un mondo a sé, una città nella città. Al loro interno sono attivi un panificio, una farmacia sociale, un asilo, progetti educativi per bambini e ragazzi. La comunità gode dell’appoggio di Ong come Amnesty International e dell’agguerrito movimento anarchico locale, particolarmente incline a forme estreme di lotta come scioperi della fame lunghi mesi e scontri frontali con le autorità. In questi giorni di incontri ad ascoltare gli antagonisti ateniesi ci sono i «colleghi» romani abituati a ben altro clima e alla mano leggera delle giunte di sinistra. Ma la linea del governo è ben diversa e il termometro segna tolleranza zero nei confronti delle occupazioni, spesso amplificatori di fenomeni criminali come il racket degli alloggi abusivi.

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