“Atto vile contro chi ha denunciato lo spaccio”, indagini in corso

Ancora un’esplosione. Una bomba carta è esplosa questa notte davanti a un palazzo nel quartiere Quarticciolo, a Roma. La deflagrazione è avvenuta intorno all’una e ha provocato danni consistenti all’ingresso e all’androne dell’edificio in via Cerignola.

Non risultano persone ferite. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i vigili del fuoco che, al termine degli accertamenti, hanno dichiarato l’edificio agibile. Sono in corso le indagini per fare luce sull’accaduto.

“I danni sono rilevanti…. Fortunatamente nessun ferito", scrive l’account delle Associazioni Luce Sia diffondendo video dell’esplosione e foto dei danni. Un gesto criminale contro chi lotta contro il degrado e lo spaccio, denuncia l’associazione. “Un atto vile ….. contro un cittadino che da tempo lotta contro il degrado e lo spaccio …. Contro un nostro associato che da solo ha avuto il coraggio di dire basta!!! Chiaramente un atto contro tutti coloro che stanno cercando di alzare la testa contro lo spaccio e l’illegalità!!“, si legge nel post dell’associazione.