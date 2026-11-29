intervista

Il sacerdote sul Quarticciolo: «Bene Il Tempo ad accendere una luce. Non bastano le parole. Per combattere droga e denaro serve altro»

«Il modello Caivano può essere replicato a Roma. Penso alla vostra inchiesta sul Quarticciolo. Lì, come nella nostra realtà, c’è una grande piazza di spaccio sulla quale non si può più indugiare. In contesti difficili, non bastano le belle parole. Nel mio paese è cambiato qualcosa perché, dopo anni di promesse al vento, c’è stato un governo che ha ascoltato la nostra voce, si è messo al lavoro e, soprattutto, ha investito». A ribadirlo don Maurizio Patriciello, più di un simbolo per quanto riguarda la riqualificazione delle periferie.

Quello ritenuto, da molti, un esempio di buone prassi può essere esportato?

«Parliamo di un qualcosa che è già stato proposto e attuato in altre parti d’Italia, penso a Palermo e Milano».

Può funzionare anche nella capitale?

«Non si può prendere una cosa del genere e calarla in qualsiasi realtà. Detto ciò, con impegno e con le giuste sinergie, certamente si può fare qualcosa».

A cosa si riferisce?

«A Caivano, i problemi c’erano dagli anni Ottanta. Tant’è vero che il paese si è sempre lamentato. Sono venuti Renzi, Conte e tanti altri ministri. Penso a Orlando e Galletti. L’unica volta, però, in cui abbiamo visto qualcosa di concreto è stata nel 2023, quando, dopo una visita di Giorgia Meloni, finalmente si è cominciato ad agire. A dirlo i fatti. Adesso abbiamo due università e un centro sportivo, prima ridotto a pattumiera. Ci sono tanti progetti e, soprattutto, si programma per il futuro, laddove non si riusciva a intravedere neanche il presente».

Come è stato possibile?

«Attraverso una presenza costante delle istituzioni. Non c’è stata la classica passerella fine a sé stessa, ma un governo che, a differenza di quelli precedenti, è sceso in strada. Penso al sottosegretario Mantovano, che ha visitato il nostro parco, o al ministro Piantedosi, che più volte ha voluto verificare di persona le questioni inerenti la sicurezza».

Perché bisogna agire “diversamente” in determinati contesti?

«Parliamo di quartieri che, sin dal principio, portano con sé problemi di ogni tipo. Tante volte ho il desiderio di confrontarmi con quegli architetti che li hanno progettati e con quei politici che, poi, li hanno realizzati. Come si fa a pensare di ammassare migliaia di persone in un solo posto e poi abbandonarle? Questo, però, non è un alibi per non rimediare. E, in tal senso, esiste una sola strada: far sentire la presenza dello Stato. Bisogna dedicare loro più attenzione, come una mamma fa col figlio più debole».

Adesso la sua Caivano è un’isola felice?

«Assolutamente no! Le difficoltà sono tante e le risorse poche. Penso a quanto accaduto negli ultimi giorni. A chi deve chiedere aiuto un sacerdote se un minorenne spara al padre? Sono i momenti in cui stai male perché diventi consapevole di poter far poco. Tanti giovani, purtroppo, dove non c’è lavoro, finiscono per essere assoldati dai criminali e, dunque, diventare violenti o, peggio ancora, manovalanza per spacciatori e boss senza scrupoli».

Anche durante il viaggio realizzato dal nostro direttore, Daniele Capezzone, ci siamo imbattuti in aree della città eterna in cui le sostanze stupefacenti sono la quotidianità, a danno della vivibilità.

«Percorrere queste strade di notte, quando non c’è più nessuno, è un messaggio, a maggior ragione se arriva da un’istituzione o da una persona che ha un seguito.Ricordiamo che tutte le grandi piazze di spaccio nascono al buio, tra qualche ragazzo che consuma una pizza e una birra o, meglio, laddove ci sono uomini ed donne di cui non si parla».

Don Antonio Coluccia, sacerdote da tempo impegnato per la legalità, ha chiesto più volte a chi di dovere di intervenire. Come comportarsi?

«Sta parlando di un amico, di una persona buona che ama la sua gente, di chi non è prigioniero di ideologie. Se ha lanciato un appello, non lo ha fatto a caso.Non smetterò mai di dirlo: nessuno ci ha tirato per la tonaca. Per il cambiamento non bastano le chiacchiere. Altrimenti, da uomini di Chiesa, non avremmo chiesto aiuto. Servono i soldi. Con i miei riesco a malapena a pagare la corrente. Nulla si risolve con la bacchetta magica. Se ci sono i drogati, significa che c’è domanda e, dunque, chi si industri per procurare e distribuire sostanze stupefacenti. Significa che c’è una zona da riqualificare e risanare e ciò non lo si può fare solo con qualche frase a effetto».