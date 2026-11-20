Si salvi chi può

Atac e Cotral garantiscono solo due fasce orarie. Timori per le manifestazioni degli studenti. Ministeri blindati

Tre cortei, un centro città paralizzato, due ministeri blindati dalle forze dell’ordine. Quello di oggi a Roma sarà un altro lungo venerdì di protesta: i cortei studenteschi, che partiranno da piazzale Aldo Moro e da piazzale Ostiense, si ricongiungeranno in via Cavour. Cosa accadrà dopo è presto per dirlo. L’ultima volta, venerdì 30 ottobre, circa duecento persone si staccarono dal corteo principale, attraversarono la città, diedero fuoco ai cassonetti, si scontrarono con la polizia e vennero tutte identificate a tarda sera.

Gli studenti oggi indicano due obiettivi: il ministero della Difesa e quello dell’Istruzione. Annunciano blocchi universitari, con la facoltà di Lettere della Sapienza occupata tre giorni fa e quella di Fisica nella serata di ieri.

Due gli appuntamenti studenteschi. Alle 9.30 in piazzale Aldo Moro si ritrovano le sigle universitarie di Cambiare Rotta e Contro Sapienza, con i liceali di Osa, i collettivi autonomi romani, i centri sociali e il sindacato USB. Alla stessa ora, a piazzale Ostiense, si riuniscono gli studenti medi e i liceali delle scuole di Ostia. Un centinaio di loro raggiungerà il ministero dell’Istruzione per un sit-in autorizzato; gli altri risaliranno da piazza Albania per viale Aventino, piazza di porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, fino a piazza del Colosseo, dove si uniranno all’altro spezzone.

A creare tensione potrebbero essere gli infiltrati esterni. Il 30 ottobre ci fu scompiglio in due diverse occasioni. I primi tafferugli scoppiarono in via Claudia, a pochi metri dal Colosseo, quando un gruppo di incappucciati andò allo scontro con la polizia. Ai lacrimogeni degli agenti i manifestanti risposero appiccando il fuoco ad alcuni cassonetti e lanciando sassi. I secondi arrivarono dopo un lungo corteo che da Piramide arrivò al ministero dell’Istruzione, per poi spostarsi tra le vie di Trastevere cercando di andare in direzione del Parlamento. Alla fine lo scontro arrivò in piazza dell’Emporio: ai lanci di bottiglie e bombe carta la polizia rispose con il getto d’acqua dell’idrante.

Per questo oggi l’attenzione sarà massima sulle mobilitazioni studentesche, con i percorsi dei cortei e i concentramenti davanti ai licei, da cui poi i ragazzi si muoveranno verso i punti d’incontro.

La linea della Questura, spiegano, è garantire «spazi di agibilità per chi intende esercitare il diritto a manifestare nel rispetto della legalità» e proteggere palazzi istituzionali e obiettivi sensibili. Il corteo principale, e forse il più partecipato, è quello della CGIL. Il concentramento è alle 9 a piazza Vittorio, poi via dello Statuto, via Merulana, piazza di Santa Maria Maggiore, piazza dell’Esquilino e via Cavour, per chiudere ai Fori Imperiali. Sul fronte del trasporto pubblico l’agitazione interesserà l’intera rete Atac, comprese metro, bus, tram e i collegamenti degli operatori

privati e la rete regionale Cotral, incluse le ferrovie Metromare e Roma-Viterbo. Il servizio sarà garantito dall’inizio delle corse diurne fino alle 8:29 e dalle 17 alle 19:59. Gab. Ber.

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