Il report

Nel Lazio il saldo del «pendolarismo» è diminuito del 62%, quota più bassa negli ultimi 7 anni

Nel Lazio il saldo finale per le spese del «pendolarismo sanitario», quello rappresentato dai viaggi della speranza dei pazienti in cerca di ricoveri negli ospedali e nelle cliniche delle altre Regioni, è diminuito del 62% nel 2025, toccando la quota più bassa degli ultimi 7 anni. Si tratta della differenza tra i costi sostenuti per la «mobilità passiva» (ossia quella per i rimborsi delle spese relative ai residenti laziali che sono andati a curarsi nelle altre Regioni) e i ricavi per la «mobilità attiva» (gli indennizzi incassati dalle strutture del Lazio per le cure prestate ai pazienti provenienti dal resto d’Italia).

Il saldo finale è stato, infatti, di - 8 milioni e 704 mila euro. A fronte di un saldo che nel 2024 era stato, invece, di - 22 milioni e 923 mila euro. Mentre negli ultimi 7 anni il saldo complessivo della mobilità pagato dal Lazio alle altre Regioni (ma anche alle 2 strutture romane di proprietà vaticana, come il policlinico Gemelli e il Bambino Gesù) è stato di 155 milioni e 810 mila euro (con il picco registrato nel 2019, pari a -58 milioni e 113 mila euro).

È questo il dato che emerge dall’ultimo aggiornamento del «monitoraggio della Mobilità Sanitaria Interregionale», stilato dall’agenzia ministeriale Agenas con l’analisi delle principali dinamiche dei flussi di pazienti, riferite sia ai ricoveri ospedalieri sia alla specialistica ambulatoriale. Per quanto riguarda i ricoveri, la fuga dei degenti laziali negli ospedali e nelle cliniche delle altre Regioni ha fatto registrare 53.003 «volumi di mobilità passiva» che hanno generato «costi per 240.247.231» a carico delle casse laziali.

Invece sono stati 61.332 i ricoveri nelle strutture del Lazio dei degenti provenienti dalle altre Regioni italiane, con «ricavi per 237.870.478». Con una differenza di -2 milioni e 377 mila euro per i ricoveri e il restante saldo negativo (-6 milioni e 327 mila euro) per quanto riguarda la specialistica ambulatoriale (per le visite e gli esami diagnostici effettuati dai pazienti laziali nelle strutture oltreconfine).

Nell’agosto scorso Agenas, analizzando i dati relativi ai ricoveri effettuati nel 2024, aveva sottolineato che «Regioni come il Lazio e la Liguria mostrano saldi costantemente negativi, con il Lazio che nel 2024 registra un passivo di -22,9 milioni di euro». Avvertendo anche che «le regioni con la maggiore incidenza relativa di fuga per alta complessità sono Toscana (30,13%), Liguria (26,74%), Friuli-Venezia Giulia (24,64%), Lazio (24,47%)».

Con i degenti laziali che 2 anni fa avevano sconfinato in special modo per i ricoveri chirurgici di alta complessità: «Toscana (28,67%), Veneto (23,59%) e Lazio (20,37%) registrano i valori più elevati, indicando che una quota significativa di ricoveri chirurgici in fuga da queste regioni è influenzata dalla presenza di specifici operatori sanitari in altre aree del Paese». La percentuale dei rimborsi per i ricoveri ad alta complessità è cresciuta anche lo scorso anno, toccando il 19,1% (assorbendo il 45,4% dei costi totali della mobilità passiva) a fronte del 18,8% del 2024 (quando ha rappresentato il 44,4% dei costi).Le strutture sanitarie del Lazio sono la prima meta dei pazienti in arrivo dal Sud. E «Roma è la città di destinazione per più di un migrante sanitario su 4», quantifica l’organizzazione di volontariato «CasAmica» nel decennale dell’apertura della sua casa romana, dove «2 ospiti su 3 arrivano dal Mezzogiorno e restano in media 10 giorni».

Aperta alla fine del 2016 accanto al Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, CasAmica Roma ha offerto in questi 10 anni 100 mila notti di accoglienza a pazienti e familiari arrivati nella Capitale da altre regioni. Nel 2025 ha ospitato circa 1.700 persone, per 10.138 pernottamenti. A CasAmica Roma il 51% degli ospiti arriva dal Sud, il 15% dalle isole, il 20% dal Centro, il 9% dal Nord e il 5% dall’estero.Il 75% è in cura al Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, soprattutto per cardiochirurgia, ortopedia e malattie vascolari, il 15% all’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, il restante 10% in altri ospedali romani, tra cui l’ospedale pediatrico Bambino Gesù. La casa accoglie pazienti con patologie oncologiche, cardiovascolari, ortopediche e dell’orecchio.

«In 10 anni abbiamo accolto famiglie che non avevano alternative: per alcune patologie nella regione di provenienza le cure non sono accessibili – spiega Stefano Gastaldi, direttore Relazioni istituzionali di CasAmica Odv – chi arriva a Roma dal Mezzogiorno affronta terapie che durano settimane: senza un posto dove dormire, curarsi diventa un costo che molte famiglie non possono sostenere».