La musica sta cambiando

Tutte le forze di polizia sono scese in campo per tentare di ristabilire la legalità

La musica è cambiata. Da una delle più grandi piazze di spaccio della Capitale, a quartiere che vorrebbe iniziare a vivere di nuovo una realtà di «normalità». Uscire la sera anche dopo le 24 senza il terrore di tornare a casa, di essere circondati da malviventi, spacciatori che per anni hanno fatto il cattivo tempo. È il Quarticciolo, zona a Roma Est, dove tutte le forze di polizia sono scese in campo per tentare di ristabilire la legalità. Un lavoro che di certo non è semplice, ma che comunque ha portato a risultati significativi sotto l’aspetto della lotta allo spaccio.

Tanto per avere un’idea delle numerose operazioni Interforze, alle quali hanno partecipato polizia, carabinieri, Finanza, vigili urbani e vigili del fuoco, si è passati, come riferito il 18 novembre scorso dal prefetto della Capitale Lamberto Giannini, da 15 arresti al giorno al Quarticciolo, a oltre un 50 per cento in meno. Alla base di questi risultati, anche la presenza da un mese dei presidi fissi delle forze dell’ordine di polizia e carabinieri dalle 7 alle 24. Ma dopo la mezzanotte che succede? È proprio questo il tema che preoccupa ancora i cittadini, che indubbiamente hanno percepito una presenza massiccia delle forze di polizia con un calo imponente dei reati predatori e legati allo spaccio. Ma durante la notte ancora non si sentono al sicuro. Chiedono ancora un maggior intervento delle istituzioni per azzerare la grave situazione di degrado e abbandono del quartiere da troppo tempo.

Ma prendendo i numeri alla mano, testimoniano l’intensità delle attività di contrasto alla criminalità e l’attenzione delle forze dell’ordine nei confronti di un quartiere da tempo al centro del dibattito sulla sicurezza urbana. Una presenza sul territorio che deve quindi accompagnarsi a interventi di riqualificazione urbana, inclusione sociale e valorizzazione del quartiere, affinché la sicurezza rappresenti il punto di partenza di un più ampio percorso di rilancio. Una settimana fa, ad esempio, in una delle numerose operazioni alla lotta allo spaccio, i carabinieri hanno arrestato sette spacciatori, di cui sei in flagranza di reato. Tre giorni dopo, invece, gli agenti della Polizia di Stato hanno fermato altri due pusher e sequestrato circa 50 dosi di droga.

Si tratta di numeri decisamente differenti rispetto a qualche mese fa, ma che ancora, secondo i residenti, non basta per poter dire che il quartiere è tornato alla legalità. E per poter scrivere definitivamente che la musica è ormai cambiata servirebbe, secondo i cittadini, oltre all’allungamento degli orari di presenza dei presidi fissi delle forze di polizia oltre le 24, quindi tutto il giorno, oltre a nuove misure di sicurezza tecnologiche che possano aiutare anche il lavoro costante delle forze di polizia.