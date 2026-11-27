Le tasche dei romani

Nei primi nove mesi solo 11 famiglie hanno accettato di ospitare stranieri in casa

Un flop annunciato. Il “Servizio Famiglie Accoglienti”, affidato dal Comune a Refugees Welcome Italia, nei primi nove mesi del 2026 ha convinto solo 11 famiglie ad aprire la porta di casa a migranti con il regolare permesso di soggiorno. A certificare lo scetticismo dei romani nei confronti del progetto sono le redazioni periodiche redatte proprio dall’associazione alla quale Roma Capitale ha dato l’incarico di gestire le convivenze fino alla fine di settembre 2028, impegnando 399 mila euro di fondi propri.

Che il bilancio sarebbe stato impietoso, però, era risultato chiaro fin dall’inizio, quando l’iniziativa dell’Amministrazione era finita al centro del dibattito pubblico e politico. Remota era sembrata la possibilità che i cittadini, già segnati dalle politiche di inclusione sociale del Campidoglio a guida Pd, potessero essere disponibili a offrire vitto e alloggio a migranti senza ricevere alcun tipo di rimborso o incentivo economico. Poi, la prima conferma lo scorso aprile, quando Il Tempo ha dato notizia delle sole tre convivenze attivate nei primi tre mesi del servizio. Un trend rimasto pressoché invariato anche nei sei mesi successivi, quando le accoglienze sono salite a quota 11.

E a poco è servita la campagna sponsorizzata sui social network. A confermarlo sono i numeri delle inserzioni a pagamento sulle piattaforme Meta. Uno su tutti: nel mese di luglio la pubblicità lanciata per reclutare nuove famiglie ha raggiunto quasi 120 mila soggetti e oltre 250 mila visualizzazioni, ma ottenuto solo sette manifestazioni di interesse. Che, oltretutto, non equivalgono ad altrettante convivenze. L’infruttuosità della ricerca di nuovi soggetti disposti a ospitare è stata messa nero su bianco da Refugees Welcome Italia nel report sulle attività svolte tra aprile e giugno.

Sebbene la prima fase della campagna abbia raggiunto circa 44 mila utenti, generando oltre 75 mila visualizzazioni e 1.689 click, «l’analisi dei risultati ha tuttavia evidenziato una limitata conversione dei click in manifestazioni di interesse, portando l’équipe a rivedere il percorso di navigazione proposto». Si è quindi deciso, si legge nella relazione dell’associazione, di intervenire «eliminando i passaggi intermedi tra l’annuncio e il modulo di contatto». Il tutto nella speranza di convincere un numero maggiore di romani. I risultati, però, non sono stati soddisfacenti: a luglio si è registrata appena una manifestazione di interesse ogni 17 mila persone raggiunte.

Eppure il Campidoglio ha deciso di investire parte delle risorse stanziate per il progetto proprio nella comunicazione digitale per «sensibilizzazione sul tema dell’accoglienza in famiglia». Alla voce “costi a rendicontazione” del capitolato d’appalto figurano ben 18.085 euro: 10 mila per lo sviluppo e la gestione del sito internet e altri 8.085 per 300 ore di lavoro di un social media manager. «I numeri sono chiaramente insufficienti e confermano quanto avevamo previsto. Continuiamo a monitorare la situazione con cadenza trimestrale e ribadiamo che Roma Capitale aveva le capacità per gestire il progetto in autonomia», ha commentato il consigliere capitolino di Fratelli d’Italia, Mariacristina Masi, che da gennaio ha monitorato il servizio chiedendo l’accesso agli atti.