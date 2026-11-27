La migrazione dei pusher

Pusher e consumatori devono cercare nuovi lidi per mandare avanti le loro attività

Quasi soffocata la piazza di spaccio del Quarticciolo, una delle più grandi d’Europa, pusher e consumatori devono cercare nuovi lidi per mandare avanti le loro attività, un rischio che preoccupa i cittadini dei quartieri limitrofi. Negli ultimi anni il lavoro delle forze dell’ordine ha portato agli arresti di diversi capi italiani che si dividevano le strade, «datori di lavoro» per quella manovalanza composta da molti senzatetto stranieri che passavano le giornate a vendere la droga tra le vie del quartiere. Ora che il lavoro non c’è quasi più, quelle persone si potrebbero spostare, ed è questa una delle paure di chi abita nelle aree al confine con il Quarticciolo.

C’è, ad esempio, Tor Sapienza, dove i residenti hanno vissuto per molti anni all’ombra del palazzo della droga di via Tallone, sgomberato a fine settembre e ora in fase di demolizione. Chi abita qui conosce bene le conseguenze del crack, le ha viste nelle strade quando dallo scheletro dell’edificio i pusher vendevano ventiquattro ore su ventiquattro con la clientela sempre in fila per acquistare la droga. Poi ci sono l’Alessandrino, Centocelle, Torre Spaccata. Al momento non si parla di sistemi di spaccio strutturati, niente a che vedere con la struttura della piazza del Quarticciolo dove le vie avevano gli occhi e le vedette erano pronte a riferire ogni movimento. Ecco, quel sistema è stato indebolito con un duro colpo da parte delle forze dell’ordine.

In assenza di una gerarchia solida, lo spaccio si potrebbe diversificare, diventare “liquido”. Non più una piazza che fa da supermercato, ma consegne attraverso il delivery che si muovono tra i quartieri. Le abitazioni dei pusher si potrebbero adattare trasformandosi in magazzini, mentre le auto diventerebbero il mezzo adatto per spostarsi e consegnare la droga. Veri e propri uffici mobili da cui vendere crack e cocaina. Poi lo spaccio di strada, un fenomeno presente un po’ in tutto il territorio della Capitale che quotidianamente viene combattuto attraverso i controlli sul territorio e le operazioni delle forze dell’ordine e sono centinaia le dosi di sostanze che ogni giorno vengono sottratte alla criminalità. Ora che le centinaia di tossicodipendenti non bivaccano più sulla Palmiro Togliatti dopo aver acquistato una dose al Quarticciolo, gli acquirenti si chiedono dove possano andare, in quale quartiere si potrebbero mettere alla ricerca di qualche grammo di crack.

Preoccupazioni, timori, forse paranoie che non hanno riscontro con l’attuale situazione delle strade. Quello che però chiedono i cittadini è che si riesca ad attuare lo stesso meccanismo nelle zone vicine. E così c’è chi comincia a chiedersi se sia possibile istituire delle «zone rosse», così da aumentare i controlli e la sicurezza tanto richiesta dai residenti, oppure estendere il “metodo Quarticciolo”.