Periferie e sicurezza

Per il sacerdote adesso c'è bisogno di riqualificazione e cultura

«La sicurezza appartiene ai cittadini, in nome della Costituzione». Don Antonio Coluccia, il sacerdote simbolo della lotta alla criminalità nelle periferie, lo dice parlando del Quarticciolo, dove nell’ottobre scorso fu aggredito durante una delle sue passeggiate per la legalità. Oggi il quartiere, a lungo ostaggio dei clan, sta cambiando volto. I controlli e i presidi fissi di polizia e carabinieri, frutto del lavoro coordinato dal prefetto Lamberto Giannini e voluti dal ministro Matteo Piantedosi, hanno restituito respiro ai residenti. Per don Coluccia la partita vera inizia adesso: «Ora c’è bisogno della cultura, della bellezza, della riqualificazione delle abitazioni e del territorio per ristabilire la vita di tutti i giorni per i cittadini».

Don Antonio, rispetto al giorno di quell’aggressione, cosa è cambiato?

«La differenza si vede, ed è notevole. Con i presidi, attivi diciassette ore al giorno, i cittadini tornano a respirare e a dormire. Certo, resta un neo: dopo la mezzanotte, quando il presidio si ferma, qualche spacciatore torna a disturbare i cittadini. Ma c’è consapevolezza. Dagli anziani ai bambini, tutti sentono che lo Stato c’è. Tanto che il modello lo chiedono anche in altri quartieri di Roma».

Tra gli spacciatori molti giovani stranieri. Perché?

«C’è un sistema criminale di matrice ndranghetista e camorristica che sfrutta la disperazione. Molti ragazzi nordafricani diventano schiavi dei clan: non hanno né arte né parte e spesso sono assuntori, pagati con il crack. L’azione pastorale nelle notti delle piazze di spaccio serve proprio a far capire che c’è un’alternativa. Non va eliminato l’emarginato, ma l’emarginazione. Si parte dalle regole».

Molte case popolari del quartiere sono occupate.

«Sì, esatto. Il narcotraffico ha bisogno delle occupazioni abusive, sono il loro welfare. Le famiglie in reale emergenza abitativa vanno aiutate, ma senza favorire abusi. Sennò diventa un sistema parassitario. La partita si gioca sulla fiducia: i cittadini non devono affidarsi a chi offre aiuti illegali, ma vedere che i loro bisogni vengono ascoltati. Ora che lo Stato sta garantendo la sicurezza devono partire i lavori dell’Ater e degli spazi pubblici: riqualificazione e illuminazione, soprattutto di notte».

Finita la fase dei presidi, cosa serve?

«Polizia e carabinieri sono la cornice indispensabile, ma servono cultura e bellezza. Ci sono piccoli presidi di persone che si danno da fare e vanno legittimati, sempre nel rispetto della legalità».

Qual è la scommessa?

«Che i cittadini vedano uno Stato che si prende cura delle loro vite. A quel punto allora arriverà la partecipazione sociale, dall’anziano, al bambino fino ai commercianti. Se si semina bene oggi, domani si raccoglieranno i frutti».