Spin Time, il Campidoglio offre pure il servizio traslochi

Vergogna Capitale

Pagati 56mila euro più Iva per 90 trasporti (tre al giorno). Intanto il conto è già salito a oltre 2 milioni di euro

Doveva durare sessanta giorni, potrebbe arrivare a otto mesi. L’emergenza Spin Time si allunga e con essa la spesa a cui ora si aggiunge un bando del Comune che ha affidato a un’azienda un «servizio di trasloco giornaliero». Un nuovo «omaggio», che ricorda la concessione di suolo pubblico per i sette gazebo, richiesta dagli attivisti fino allo scorso 21 settembre e concessa gratuitamente con il patrocinio del Municipio I. Ma quanto costerà alla fine?

Il caso arriva in Assemblea capitolina con il consigliere della Lega Fabrizio Santori che ha presentato un’interrogazione: «Sono stati stanziati due milioni e 66 mila euro di soldi pubblici. Un milione e 300 mila per le strutture ricettive, 216 mila per i pasti, 200 mila per i servizi sociali, 150 mila per il trasporto scolastico, 150 mila per gli straordinari, 50 mila per pulizia e supporto. E oltre 56 mila euro più Iva per il trasloco degli ex occupanti, mentre stiamo verificando affidamenti per circa 655 mila euro. Quanto costa ogni giorno e quanto durerà ancora?». Ad aggiudicarsi il bando per il «servizio di trasloco» che comprende «3 trasporti giornalieri, 4 addetti, 2 mezzi e 90 traslochi» è l’unico offerente: la I.A.C.E. Srl., con sede in piazza di Santa Croce in Gerusalemme, azienda che nel proprio curriculum rivendica il «restauro conservativo di immobili di prestigio sotto l’Alta tutela dello Stato Città del Vaticano».

Replica l’assessore alle Politiche Abitative Tobia Zevi: «Mi fa impressione che qualcuno conti i centesimi di fronte al rischio di una bomba umanitaria nel centro di Roma. Sono orgoglioso di un’amministrazione che ha garantito un alloggio dignitoso e temporaneo a quei nuclei e oggi dà una casa popolare a chi ha i requisiti Erp». Su durata e costi, però, nessuna risposta. E Santori insiste: «Un trattamento particolare per alcuni, mentre ci si dimentica delle diecimila persone in graduatoria che hanno rispettato le regole e aspettano una casa popolare».

Per capire bisogna tornare al 29 luglio, quando un incendio nel palazzo occupato di via Santa Croce in Gerusalemme 55, abitato abusivamente dal 2013, porta all’evacuazione di centinaia di persone. L’edificio viene sequestrato e poco dopo i militanti del centro sociale piantano le tende in strada, occupandola e avviando il braccio di ferro con il Campidoglio.

Il 7 agosto il sindaco Roberto Gualtieri firma l’ordinanza per una sistemazione temporanea di 60 giorni al massimo. Il 7 ottobre, alla scadenza, ne arriva un’altra, valida «per il tempo necessario all’individuazione di soluzioni abitative definitive e comunque per la durata massima di sei mesi».