Fisico travolto e ucciso, l’investitore aveva il monopattino da tre giorni. Cosa sappiamo

viale Angelico

La morte di Roberto Cervellati in viale Angelico. L’investitore si è costituito: è accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso

Si è costituito oggi, confessando di essere il conducente del monopattino che venerdì scorso ha travolto e ucciso Roberto Cervellati, il fisico di 92 anni ed ex ricercatore dell’Enea, sulla pista ciclabile di viale Angelico, nel quartiere Prati, a Roma.

Il cinquantunenne si è presentato intorno alle 12 alla stazione dei carabinieri di Trastevere, accompagnato dal suo avvocato, Federico Puggioni. L’uomo è stato denunciato a piede libero per le ipotesi di reato di omicidio stradale e omissione di soccorso.

Il difensore ha ricostruito la versione del suo assistito, sostenendo che non ci sarebbe stata la volontà di sottrarsi alle proprie responsabilità: “Ha parlato con i sanitari del 118, fornendo alcune indicazioni su quello che era accaduto e poi, preso dal panico, si è allontanato. Aveva acquistato il monopattino da soli tre giorni e percorreva la pista ciclabile perché era poco pratico su come si guidava. Non ha mai voluto sottrarsi alle sue responsabilità, ma era sotto shock”.

L’incidente è avvenuto il 6 novembre, intorno alle 15.30, all’altezza del civico 70 di viale Angelico. Cervellati si trovava sulla pista ciclabile quando è stato investito dal mezzo elettrico. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime e, nonostante i tentativi dei soccorritori, il novantaduenne è morto.

Gli organi dell’anziano sono stati donati. Il fegato e i reni sono stati destinati a pazienti in attesa di trapianto.

La versione fornita dal legale dovrà essere confrontata con gli elementi raccolti durante le indagini. Alcuni testimoni presenti al momento dell’investimento avrebbero infatti riferito agli investigatori di aver visto il conducente fermarsi per alcuni minuti e poi allontanarsi rapidamente, senza prestare assistenza alla vittima. Proprio la ricostruzione di quei momenti è uno degli aspetti al centro dell’inchiesta, insieme alla dinamica dell’impatto e al comportamento tenuto dal cinquantunenne subito dopo.

Gli accertamenti sono stati affidati agli agenti del I Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno avviato le verifiche immediatamente dopo l’incidente. Le indagini si sono concentrate sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e sulle testimonianze raccolte tra residenti e commercianti. Il monopattino utilizzato nell’investimento è stato sequestrato.

Il fascicolo è coordinato dalla Procura di Roma, con il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, che procede per omicidio stradale e omissione di soccorso.