Circoli morosi, il maxi-debito del Pd. Capezzone: “Ed è ancora peggio di così”

il caso roma

A Quarta Repubblica l’inchiesta de Il Tempo sulle sedi dem della Capitale

Quattordici circoli del Pd di Roma sotto sfratto per morosità. Come raccontato da Il Tempo le notifiche sono partite una settimana fa dall’Ater, l’azienda delle case popolari che è proprietaria anche delle sedi extra-residenziali date in locazione alla Federazione romana del partito. La stessa azienda ha avviato l’iter giudiziario per rientrare in possesso dei locali e degli importi dovuti. Mancano all’appello circa 70mila euro di rate dell’ultimo piano di rientro dalla morosità per i circoli, stipulato nel 2024. Ma il “conticino” finale è ben più alto.

Se ne parla nella puntata di lunedì 9 novembre di Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro su Rete 4. Il direttore de Il Tempo, Daniele Capezzone, ha spiegato che “le cose sono, se possibile, ancora peggiori di così. Io sono disperato, perché ora mancano all’appello questi 70mila euro finali. Ma il problema è che il debito complessivo riconosciuto dal Pd con questo ente che ha le case popolari è di oltre 700mila euro. E siamo alla terza rateizzazione in dieci anni”.

La storia è lunga. Una rateizzazione è stata concordata nel 2017, una nel ’21, una nel ’24. Quest’ultima “era di 200 e passa mila euro”, al che l’Ater ha chiesto una restituzione di 5mila euro al mese per questa ultima tranche. “Non hanno pagato per un anno nemmeno, come dire, la morosità sulla morosità, non so se rendo l’idea”, osserva Capezzone.

Nella stessa trasmissione Enzo Foschi, segretario del partito a livello cittadino, e gli altri dirigenti del Pd romano hanno detto le stesse cose riferite al nostro giornale. “È vero, quei 70 mila euro non li abbiamo pagati. Non ci arrivavano i bollettini”, aveva ammesso il tesoriere dem Nicola Passanisi a Martina Zanchi de Il Tempo. “Hai un debito, non hai pagato la rateizzazione, e dici ‘be’, non ci sono arrivati i bollettini’”?, conclude Capezzone.