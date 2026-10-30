Youssef Siher nuovo idolo della sinistra. A Roma i manifesti col suo volto e Avs pensa a candidarlo

l'ultimo santino

In piazza inneggiano alla presunta mente del Movimento 17 ottobre Siher. E Mimmo Lucano lo “chiama”

Youssef Siher nuovo idolo della sinistra. Il volto della presunta mente del Movimento 17 ottobre è stampato su volantini agitati dai manifestanti al corteo di Roma per lo sciopero generale.

Slogan e cartelli che inneggiano al 30enne di origini marocchine sono apparsi anche a Milano. Un giovane mostra un cartello con la scritta contestata dalla Procura nel capo d’imputazione di Siher, scarcerato dal Gip: “Lo Stato ci piscia addosso e i media ci fanno credere che piove”.

Insomma, un nuovo santino della sinistra tanto che Mimmo Lucano rompe gli indugi: “Sarebbe bello se Avs candidasse Youssef Siher. Sarebbe un simbolo. Mi piacerebbe averlo come collega”. Il deputato europeo di Alleanza Verdi e sinistra, Mimmo Lucano, in una intervista pubblicata stamani dalFoglio, afferma che “lo stanno criminalizzando per usarlo come capro espiatorio per i disordini. Ma lui non c’entra nulla”. Insomma, dopo Ilaria Salis e lo stesso Lucano tra i partiti di sinistra è partita la caccia a mettere in lista Youssef.