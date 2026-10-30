l'ultimo santino

Youssef Siher nuovo idolo della sinistra. A Roma i manifesti col suo volto e Avs pensa a candidarlo

In piazza inneggiano alla presunta mente del Movimento 17 ottobre Siher. E Mimmo Lucano lo “chiama”

di Valerio Castro
Segui Il Tempo su Google DiscoverScegli Il Tempo come fonte preferita

Youssef Siher nuovo idolo della sinistra. Il volto della presunta mente del Movimento 17 ottobre è stampato su volantini agitati dai manifestanti al corteo di Roma per lo sciopero generale.

Slogan e cartelli che inneggiano al 30enne di origini marocchine sono apparsi anche a Milano. Un giovane mostra un cartello con la scritta contestata dalla Procura nel capo d’imputazione di Siher, scarcerato dal Gip: “Lo Stato ci piscia addosso e i media ci fanno credere che piove”.

Insomma, un nuovo santino della sinistra tanto che Mimmo Lucano rompe gli indugi: “Sarebbe bello se Avs candidasse Youssef Siher. Sarebbe un simbolo. Mi piacerebbe averlo come collega”. Il deputato europeo di Alleanza Verdi e sinistra, Mimmo Lucano, in una intervista pubblicata stamani dalFoglio, afferma che “lo stanno criminalizzando per usarlo come capro espiatorio per i disordini. Ma lui non c’entra nulla”. Insomma, dopo Ilaria Salis e lo stesso Lucano tra i partiti di sinistra è partita la caccia a mettere in lista Youssef.

Argomenti
Youssef Siher

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.