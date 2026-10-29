Sondaggi, Meloni vola e la sinistra resta impantanata. Frena l’effetto Vannacci

Il quadro politico che emerge dalla Supermedia YouTrend-AGI del 29 ottobre fotografa una situazione inequivocabile: un vero e proprio trionfo per Fratelli d’Italia che continua la sua corsa inarrestabile dall’alto di un robusto 27,9%, mettendo a segno un bel +0,7% rispetto al 15 ottobre. La premier Giorgia Meloni consolida così il proprio primato e ribadisce la centralità del suo partito nel gradimento degli italiani, mentre gli alleati e gli avversari arrancano nel tentativo di contenere un divario che si fa sempre più profondo.

A debita distanza resiste il Partito Democratico al 20,2%, che pur registrando un microscopico +0,1% resta incapace di impensierire davvero la maggioranza di governo e viene frenato dalle eterne ambiguità di una coalizione che non riesce mai a trovare la quadra.

Continua poi la discesa libera del Movimento 5 Stelle, che scivola all’11,9% per cento perdendo un altro mezzo punto percentuale. Nella trincea del centrodestra si muovono invece i vari equilibri interni, con Forza Italia stabile al 7,4% e la Lega che si attesta al 6,1%. Tengono quindi testa a ad Avs che arretra al 6,2%.

Fa rumore invece la frenata di Futuro Nazionale, che perde ben 1,1% fermandosi al 6,1% a pari merito con il Carroccio, segnale che l’effetto Vannacci comincia a scontrarsi con la dura realtà dei consensi.

In zona centro, Azione guadagna +0,1% restando stabile al 3,3% mentre resta stabile Italia Viva che si piazza al 2,4%.