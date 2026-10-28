Via libera alla Manovra da 26 miliardi. Meloni: soddisfatta da coerenza e coesione

Sì alla Manovra, approvata nel Consiglio dei ministri odierno. “La legge di bilancio vale circa 26 miliardi dieuro. La filosofia è stata concentrare le risorse sulle stessepriorità a cui ci siamo dedicati in questi anni: famiglia,natalità, riduzione delle tasse, tutela del potere d’acquistoincentivi al lavoro, alle imprese, salute”, ha detto il presidente delConsiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa al termine del Cdm.

“Questa manovra va letta come il tassello di una strategia dimedio e lungo termine, che ha una logica di legislatura, un percorso pluriennale e una strategia rispettosa del programma conil quale ci siamo presentati. Sono molto soddisfatta della coerenza, coesione e linearità mostrata nel cammino”, ha aggiunto.

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