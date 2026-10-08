Ue, Fidanza: “Maggioranza Giorgia” mette al bando i Fratelli Musulmani

Approvavo l’emendamento FdI-ECR contro burqa e niqab

“Ancora una volta si è dimostrato chela ‘maggioranza Giorgia’, con tutti i gruppi di centrodestra uniti su battaglie di buon senso, è l’unica possibilità di riportare l’Europa sul sentiero del pragmatismo, della sicurezza e dello sviluppo”. Lo scrive in una nota Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia(Ecr) al Parlamento europeo, commentando il passaggio della risoluzione sul contrasto all’entrismo islamico al Parlamento europeo.

“Il pericolo per l’Europa rappresentato dall’entrismo islamista e dalla rete dei Fratelli musulmani è sotto gli occhi di tutti. Tranne che della sinistra europea, Pd, M5s e Avs compresi, che, con un incredibile voto finale contrario, si schiera di fatto con l’Islam politico radicale che sta prendendo piede in tutta Europa”, scrive Fidanza, secondo cui la richiesta di inserire i Fratelli musulmani e le realtà ad essi collegate nella lista Ue delle organizzazioni terroristiche “è un passo avanti importante verso strumenti più efficaci di contrasto di questa organizzazione”.

Lo è anche l’approvazione di un emendamento del gruppo Ecr, sostenuto da diversi eurodeputati di FdI, “che sostiene le misure nazionali contro l’utilizzo di burqa e niqab nei luoghi pubblici, ricalcando l’azione del governo Meloni per le scuole e le proposte di legge di FdI a livello nazionale”, prosegue l’eurodeputato. “E mentre la sinistra ammicca al radicalismo islamico, noi continuiamo a batterci per contrastare queste reti, fare piena luce sui finanziamenti e impedire ogni forma di ulteriore penetrazione nella società e di infiltrazione nelle istituzioni. Una risposta necessaria per difenderei nostri valori e la sicurezza dell’Europa”.